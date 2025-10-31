La licitación de obra pública sube un 251% en Extremadura
Entre enero y septiembre de este año ha aumentado hasta los 380 millones, lo que supone el mayor incremento por comunidades autónomas
Redacción
MÉRIDA.
Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00
La licitación de obra pública en términos relativos ha aumentado un 251% en Extremadura entre enero y septiembre de este año, hasta los 380 ... millones, lo que supone el mayor incremento por comunidades autónomas.
Tras Extremadura, se sitúa Comunidad Valenciana, con un 145%, hasta los 588 millones de euros.
Por el contrario, Madrid ha sido la región que más las ha reducido (-30%), sólo acompañada de Cantabria, donde han caído un 21% (82 millones) y de Castilla y León, región donde han retrocedido un 17% (420 millones). El resto las han aumentado.
Así, la licitación de obra lanzada por todas las administraciones públicas del país ha alcanzado los 24.150 millones de euros en los primeros nueve meses de 2025, lo que supone un incremento del 13,4% respecto a 2024.
Según las estadísticas publicadas por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), las comunidades autónomas han sido las administraciones que más han incrementado las licitaciones.
Andalucía ha sido la región con mayor volumen de licitaciones (1.423 millones de euros), tras aumentarlas un 95%; seguida de Madrid (1.154 millones), y de Cataluña (1.120 millones), que las ha incrementó un 26%.
El resto de Administraciones
Por su parte, la Administración local ha licitado otros 9.531 millones de euros, un 12% más, principalmente por los ayuntamientos (7.350 millones), seguidos de las diputaciones y cabildos (1.335 millones).
En cuanto al Estado, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado 4.043 millones de euros, un 9% menos, tras rebajar sus licitaciones a la mitad en la dirección general de Carreteras, hasta los 289 millones de euros, y en los aeropuertos de Aena.
En el ámbito ferroviario, ADIF ha lanzado contratos por un valor de 2.671 millones de euros, un 2,4% más; en el portuario han crecido medio punto, y en las autopistas rescatadas de la Seitt otro 5,6%, hasta 31 millones.
