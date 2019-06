«La libertad cala en los huesos, ese es el problema de Vox»

Antes de iniciar su camino como activista, fue un año concejal de su pueblo. Milita desde entonces en el PSOE, aunque su relación con el partido se resintió durante la legislatura de Monago. Ahora existe Vox.

-¿Cómo ha sido su relación con los políticos?

-Los políticos no han estado siempre, se fueron incorporando poco a poco. Yo he intentando mantener la independencia de la organización y prueba de ello fue la aprobación de la ley LGTBI en la legislatura de Monago. Eso no fue fácil en la relación con el PSOE, que no entendió que viéramos la oportunidad de avanzar en derechos.

-Antes de esa ley fue la famosa foto con Monago. ¿Le acarreó muchos disgustos?

-Sí, fue muy doloroso. Los dos primeros años de su legislatura nos intentaron anular como organización porque yo había apoyado a Guillermo. Entonces tuvimos una reunión con Juan Parejo e Iván Redondo, en la que se nos puso encima de la mesa la posibilidad de apoyar los Palomos. Aceptamos pero con la condición de seguir manteniendo el control del mensaje y el perfil activista del evento. La visibilización de ese apoyo dio una foto que me pasó mucha factura y que yo no sabía que se iba a producir, pero detrás de eso había algo más. Nuestra condición fue la ley LGTBI.

-Ahora está Vox, ¿le preocupa?

-Vox es una amenaza real en tanto en cuanto ha tocado poder. Pero no podemos pensar que haya una gran intolerancia en España porque mucha gente que los ha votado no conocía su programa. La libertad cala en los huesos y eso está por encima de cualquier ley o represión. Ese es el problema que tienen enfrente los de Vox.