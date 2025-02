Leyla y Mateo, los primeros bebés extremeños del 2023 han nacido en Cáceres y Mérida

Los dos primeros nacimientos del año 2023 en Extremadura se han producido en Cáceres y Mérida y son una niña y un niño. Leyla y ... Mateo son los nombres de los dos primeros extremeños llegados este 1 de enero.

El primer nacimiento del año 2023 en Extremadura se ha producido en el hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres a las 2.16 horas. Se llama Leyla y es una niña prematura.

34 minutos después, a las 2,50 horas, nacía Mateo en el hospital de Mérida. Este pequeño ha pesado 3,360 kilos y su madre reside en Mérida pero es natural de Cáceres, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Su madre, Aroa Santos, ha asegurado que es precioso, «como un duendecillo» y que todo ha ido muy bien. Tanto ella como Juan Manuel Lozano, su pareja, llevan muchos años afincados en Mérida. Aunque Mateo ha nacido poco antes de las tres de la mañana, estos padres han podido tomarse las uvas tranquilos. «Cenando me sentía rarilla, pero pensé que era por estar mucho tiempo sentada. A las doce y media han comenzado los dolores y a la una y media hemos entrado en el hospital», explica Aroa. Dos horas después ya tenía en brazos a su primer hijo que será el más mayor de su clase. «Mejor que el más pequeño, aunque no me esperaba que fuese del 1 de enero».

Ampliar Raúl Moreno Vaquero y Laura González Hernández posan con el pequeño Eric. ARMANDO

El tercer nacimiento, al igual que el primero, también se ha producido en el hospital San Pedro de Alcántara. Fue a las 6.42 y su nombre es Eric, con 2,240 kilos. Sus padres son Raúl Moreno Vaquero y Laura González Hernández y viven en Cáceres de dónde es Raúl, ella es de El Batán, cerca de Plasencia. Es su primer hijo y los dos tienen 29 años. Ha sido parto natural, sin cesárea.

La cuarta, y primera en la ciudad de Badajoz, en nacer fue Lucía. El parto tuvo lugar a las 7.35 horas en el hospital Materno Infantil de Badajoz y ha pesado 2,765 kilos. Esta primera pacense es de Valdelacalzada, donde residen sus padres, Arturo Torrado y Lucía Álvarez. También pudieron tomarse las uvas en casa. «Porque todo fue muy rápido. Si nos despistamos un poco, nace en el coche. Llegamos al hospital a las seis y pido y a las 7.35 nació Lucía».

Lucía es la primera hija de esta pareja que está feliz porque haya nacido en un día tan particular. «Es especial y una felicidad muy grande», ha declarado Arturo Torrado.

A las 9.00 horas nació Elena en el hospital Campo Arañuelo. Ha pesado 3,150 kg. Sus padres son de Valdehúncar.

A las 10.00 horas no se habían notificado más nacimientos en el resto de los hospitales de la región.

Últimos de 2022

La que no quiso esperar al 2023 fue la pequeña Neilah que nació a las 23.00 horas en Navalmoral. La pequeña de Romangordo ha pesado 2,930 kilos.

Casi una hora antes, a las 22.15 horas, en el hospital de Mérida llegó Teresa, con 3,150 kilos de peso.