Leyes extremeñas con perspectiva de género

La legislación autonómica extremeña tiene perspectiva de género. La elaboración de leyes, decretos y órdenes del Gobierno regional debe contar con un análisis previo sobre ... el impacto previsto en materia de igualdad, una obligación que ha contribuido a que se tenga más en cuenta el papel de la mujer en la sociedad.

Este requisito no siempre se cumple, o bien no en toda su extensión, pero por lo general siempre está presente en las normas más destacadas.

Hace más de veinte años que la Junta de Extremadura apostó por la perspectiva de género en la redacción de sus leyes y decretos. La Ley del Gobierno y la Administración de 2002 introdujo como novedad la necesidad de incluir un informe de impacto de género en la elaboración de disposiciones de carácter general, siguiendo las indicaciones europeas. Extremadura fue, de este modo, una comunidad pionera, ya que el Gobierno central no aprobó una norma similar para la legislación estatal hasta el año siguiente.

La norma autonómica entró en vigor en marzo de 2002. Desde entonces, se han aprobado más de 120 proyectos de ley, que son las iniciativas legislativas que parten del Gobierno regional. Las propuestas de ley, textos que presentan los grupos parlamentarios en la Asamblea de Extremadura, no tienen, sin embargo, esas exigencias.

La obligación de contar con este informe de impacto de género se consagró en la Ley de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura, aprobada en 2011. Esta norma establece que ese análisis debe ir acompañado de indicadores pertinentes para reducir las diferencias entre los sexos. Además, extendió este requisito a las ofertas públicas de empleo. También reguló el uso de lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y la representación equilibrada de hombres y mujeres en órganos directivos de la Administración regional.

Pero, ¿qué contiene un informe de impacto de género? En líneas generales, evalúa las medidas que contiene cada norma y el uso de lenguaje inclusivo. Por ejemplo, el análisis que acompañó al proyecto de Ley de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía, que fue aprobada en 2022, reseñó la utilización de expresiones genéricas masculinas, como 'los extremeños', 'los promotores' y 'el sustituto del contribuyente'. En la redacción definitiva se eliminaron algunos de esos términos.

Además del uso de lenguaje no sexista, el informe de impacto de género de esta norma subrayó que para obtener la calificación de proyecto empresarial de interés económico se exija contar con planes de igualdad, lo que consideró positivo para la mujer.

El informe de impacto de género no sólo afecta a las leyes. También se deben incluir en proyectos de decreto o de órdenes, aunque no siempre se cumple con este requisito. A veces se omite por urgencia o desestimación, y en otros casos se incorpora una breve valoración en la que se indica que la norma no tiene efectos en materia de igualdad.

Igualdad en los presupuestos

La ley extremeña de igualdad del año 2011 también introdujo el enfoque de género en la elaboración de los Presupuestos autonómicos. Para ello, esa norma estableció que la Junta de Extremadura debía crear una comisión interdepartamental dedicada a evaluar el impacto de las cuentas públicas. Su ejecución se hizo esperar. Hasta 2018 no se constituyó la Comisión de Impacto de Género de los Presupuestos y se reguló su composición, organización y funcionamiento. Este órgano cuenta con la presencia del Instituto de la Mujer.

Los Presupuestos autonómicos, como cualquier otro proyecto de ley, ya contaban hasta entonces con informes sobre igualdad. Pero desde 2019, tras la creación de la citada Comisión de Impacto de Género, se realiza un análisis en profundidad de los efectos que las cuentas autonómicas pueden tener para hombres y mujeres. Aunque también es cierto que los contenidos no siempre son nuevos, sino que simplemente se van actualizando, como los apartados dedicados a la evolución del número de habitantes de la región en las últimas décadas. Simplemente se va añadiendo un ejercicio más.

En el caso del informe de impacto sobre las cuentas autonómicas de 2024, que fueron aprobadas a comienzos de febrero, incluye un análisis sobre la situación diferencial de los hombres y las mujeres en Extremadura desde el punto de vista demográfico, laboral, educativo, sanitario y de participación social y política; con un apartado especial dedicado a la violencia de género. Tras esto, se estudia la representación por sexo del personal de la comunidad autónoma, que cuenta con un 68,5% de mujeres y un 31,5% de hombres.

Por último, realiza un análisis de impacto de género en los presupuestos de las consejerías de la Junta, así como de la Asamblea de Extremadura y el Consejo Económico y Social, y en qué medida el gasto se adapta al plan estratégico en vigor, señalando las actuaciones que inciden en la igualdad entre mujeres y hombres y en la prevención de la violencia de género.

La conclusión es que la aplicación de los Presupuestos de 2024 va a suponer un impacto favorable sobre la situación de las mujeres, ya que recogen medidas de discriminación positiva y fomentan la igualdad. El informe destaca que todas las consejerías plantean acciones que o bien están dirigidas directamente a las mujeres o pretenden compensar situaciones que las sitúan en desventaja, como los programas para favorecer el empleo femenino.