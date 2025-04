La leyenda de Pablo Vioque

El pasado 4 de junio falleció en Carril (Vilagarcía de Arousa) Luis Jueguen, uno de los responsables de la trama de poder empresarial y narcotráfico ... que el abogado cacereño Pablo Vioque montó en Galicia en los años 90 y se puede seguir en la serie 'Fariña'. Luis Jueguen fue condenado a 15 años de cárcel, pero desapareció durante 21 años, nadie lo encontró y ahora se ha sabido que vivía de incógnito en su pueblo.

Su muerte ha reavivado las especulaciones sobre el misterio del cacereño Pablo Vioque, que también fue condenado a prisión, de la que salió en 2007 enfermo para fallecer oficialmente el 14 de diciembre de 2008. Su cuerpo fue incinerado en Madrid y sus cenizas fueron esparcidas en Cáceres. Sin embargo, su cuñado, el abogado David Lages, declaraba en 2010 a La Voz de Galicia: «No tengo claro que mi cuñado esté muerto».

A partir de esas declaraciones, fue fraguando una leyenda que, al menos en Galicia, relacionaba a Vioque con el misterio de Elvis Presley, que dicen que no está muerto, sino huido a Argentina o escondido por el FBI. David Lages razonaba que a su cuñado no se le hizo autopsia, tampoco hubo informe forense que confirmase su fallecimiento, hacía vida normal fuera de prisión y su familia gallega no había tenido acceso a dictámenes médicos. Y todo esto después de que, en julio de 2008, cinco meses antes de morir, Vioque declarara como testigo protegido en una causa contra el mafioso ruso Kalashof por una oferta al abogado extremeño para blanquear 300 millones de euros cuando estaba en la cárcel, un caso que apareció en los papeles de Wikileaks. La imaginación popular hizo el resto: Vioque habría desaparecido tras su testimonio como protegido.

Inspectores de policía que siguieron estos casos aseguraban que estas especulaciones eran tonterías, pero yo mismo, durante un tiempo, tras volver de Vilagarcía a Cáceres, recibí periódicamente llamadas de periodistas de medios gallegos y de Interviú preguntándome si por Extremadura se sabía algo del tema o se había visto a Vioque. La muerte de Luis Jueguen, 21 años desaparecido, ha reavivado esas llamadas.

El abogado Pablo Vioque llegó a Vilagarcía de Arousa a finales de los 70 para ser secretario de su Cámara de Comercio. En poco tiempo, controló la política local. Incorporó a su equipo a Jueguen, que fue concejal y vocal de la Cámara, y al empresario José Manuel Vilas, tesorero de la Cámara. Con ellos y otros, Vioque intentó controlar el narcotráfico en Arousa. Todo se torció el día que mandó a Jueguen y a Vilas a Benavente para tratar con unos colombianos sobre un cargamento de dos toneladas de cocaína desaparecido en la ría de Cedeira en un naufragio. Los colombianos no se creyeron las explicaciones y mataron de tres balazos en el parque de La Mota de Benavente a Vilas, mientras Jueguen escapaba corriendo por un terraplén, cogía el Auto-Res y volvía a Galicia. Esto sucedía en marzo de 1992.

Cinco años después, Manuel Vázquez, patriarca del clan de Los Piturros, lo aclaró todo ante un tribunal. Resultó que de ese naufragio se habían salvado 500 kilos de coca. Vioque entregó 200 a los colombianos y se quedó con 300, pero algunos fardos fueron incautados por la policía en Valencia y se mostraron en la tele, los colombianos los vieron, entendieron el engaño y se vengaron en Benavente. Tras la confesión del 'boss' de Los Piturros, Vioque y Jueguen fueron condenados. Jueguen desapareció hasta reaparecer de cuerpo presente en Carril y las cenizas de Vioque fueron esparcidas en Cáceres, pero en Galicia lo han convertido en un personaje legendario que algún día reaparecerá.