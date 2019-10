Leyenda Carlos Callejo

A este paso nos quedamos solos. Tal vez, mejor. Recién, nos echamos para el coleto el libro de Dª Elvira Roca Barea sobre 'Imperiofobia y Leyenda Negra', que no es harina de otro costal, sino del nuestro, de nuestras cosas y nuestra Historia. Porque, guste a unos y a otros moleste, somos la continuación de aquellos hispano-romanos que absorbieron a los godos y resistieron la presencia de los musulmanes durante siglos.

Guste o no, aquellos reinos formaron Hispania Nostra y con SS.MM. Isabel y Fernando, y lo que vino detrás, se formó un imperio que dejó chicos a griegos y romanos. No nos lo perdonaron nunca, ni nos lo perdonan ahora. Pero es que, recién, he leído un librito, cuaderno más bien, del discurso de ingreso en la R.A. de Extremadura de las Letras y las Artes de nuestro ilustre paisano D. Carlos Callejo Serrano, que me ha causado profunda admiración. En el año 82 ya decía lo que dice ahora el libro de Dª Elvira. El librito se titula 'Paladines sin suerte (Los conquistadores extremeños)'. Por ejemplo, dice D. Carlos: «España tuvo y tiene enemigos mortales fuera de sus fronteras que conservan un odio ancestral hacia la nación que en otras épocas los sojuzgara. Pero también tiene enemigos nacidos en su suelo que hacen coro con los detractores extranjeros. España es el único país del mundo con una Leyenda Negra que no hay forma de borrar. Y esto ocurre porque España es el único país del mundo donde la antipatria encuentra defensores y apóstoles».

¿Qué, qué les parece? Verdades como templos. Y ahí es a lo que voy. A este paso vamos descubriendo que apenas hay donde mirar que no encontremos enemigos. Lo peor es que están al otro lado de la frontera, y en éste. El librito de nuestro admirado D. Carlos Callejo se centra en la figura de aquellos colosos que nacieron en esta vilipendiada y maltratada Extremadura. Y con ellos la felonía y la envidia se sentaron a su mesa y les causaron daño, oprobio y escarnio.

Bueno, bien es cierto que ha habido honrosas excepciones entre los historiadores foráneos, que han reconocido la talla de aquellos extremeños; pero la generalidad es el ninguneo, el insulto y el ataque feroz e insidioso.

Si Cortés, Pizarro, Orellana o de Soto hubieran nacido ingleses, holandeses o yanquis, no te quiero contar las loas, los libros, las series de tv y las películas que hubiéramos visto ya. Pero eran españoles, así que leña al mono y a ponerlos 'de chupa de dómine'.

Dice D. Carlos Callejo: «El maestro Sánchez Albornoz escribe con amargura: Todavía no se ha hecho justicia a la historia de mi adorada España. La han escrito siempre sus émulos y sus enemigos». Otra verdad como un templo. Y tiro porque me toca. A este paso mira uno con recelo casi todo lo que hay al norte de los Pirineos y al otro lado del Atlántico. Cierto que los hispanoamericanos (los cultos, no más) han comprendido que vilipendiar a España es tirar piedras a su tejado; pero son los menos. La mayoría se hacen eco de la maldita Leyenda Negra.

Leyenda que tuvo en uno de sus principales artífices al titular de una placa que nombra una calle a cien metros de donde me encuentro: Fray Bartolomé de las Casas, aquel dominico que, como no supo hacer fortuna en sus posesiones en el Nuevo Mundo, se dedicó a verter todo su odio y su envidia en un libelo que tituló 'Brevísima relación de la destrucción de las Indias'. Sarta de falsedades. Seguiremos comentando la obra de aquel ilustre cacereño, nacido en Cataluña, que fue D. Carlos Callejo.