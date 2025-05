«La ley de paridad puede ser un problema para la supervivencia de colegios como el nuestro»

Álvaro Rubio Cáceres Lunes, 20 de marzo 2023, 07:16 Comenta Compartir

Para algunos colegios profesionales de Extremadura la ley de paridad anunciada por el Gobierno, cuyo anteproyecto ya se ha aprobado, está siendo un quebradero de cabeza. Bien porque entre sus integrantes hay pocas colegiadas o bien porque no las hay dispuestas a formar parte de las listas que presentan a las elecciones de sus correspondientes juntas directivas.

Es un asunto que preocupa y que de hecho se ha llevado ya a varias reuniones de diferentes colegios de la región, tal y como reconoce a este diario el presidente Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cáceres, Francisco Marroquín.

«No podemos luchar contra la realidad. Ya hemos tenido asamblea en la que se ha tratado este tema y las cinco mujeres que forman parte del colegio han dicho que no quieren pertenecer a la junta directiva. Nosotros no podemos quebrantar esa voluntad porque ellas son libres de presentarse a las elecciones o de no hacerlo», afirma Marroquín, que es consciente del reto que tiene por delante este colegio en el que desde 1955 no ha habido ninguna mujer que presida la junta directiva.

«Esta ley de paridad puede ser un problema para la supervivencia de colegios como el nuestro», dice de manera contundente Marroquín.

La nueva ley

Hay que matizar que la letra pequeña de la nueva ley contempla cierta flexibilidad en su aplicación. En caso de no alcanzar el 40% para cada sexo en los órganos de decisión, las entidades deberán aclarar los motivos y las medidas adoptadas para lograrlo.

En Extremadura hay más de 15 colegios profesionales que si la ley se empezara a aplicar ya no la cumplirían. Deberían incluir a más mujeres en juntas de gobierno. Hay entidades como la de ingenieros agrícolas de Badajoz o la de agentes de la propiedad inmobiliaria de Cáceres que no cuentan con representación femenina en sus órganos de dirección, una cuestión que se han procupado de intentar solucionar animando a sus colegiadas a que se presenten en las listas cuando hay elecciones.

La Ley de Representación Paritaria no solo afecta a los colegios profesionales, que tendrán que cumplirla en julio de 2026 como muy tarde, sino que también tiene obligaciones para las empresas cotizadas y entidades de interés público con más de 250 trabajadores y 50 millones de negocio anual. En ese caso deben contar antes de julio de 2024 con al menos un 40% de mujeres en sus órganos de dirección.

La norma también obliga a que sean paritarios los jurados que otorguen premios o reconocimientos financiados con dinero público.