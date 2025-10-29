La ley electoral permite a la Junta mantener la gestión pero paraliza los actos de promoción

La convocatoria de elecciones supone en la práctica la paralización de la actividad del Gobierno regional, pero en realidad legalmente hay pocos obstáculos para ... que pueda seguir adelante con su actividad ordinaria.

Las limitaciones a su labor figuran en la Ley orgánica del régimen electoral, que recoge que desde la convocatoria de los comicios y hasta su celebración (en este caso entre el pasado 28 de octubre y el próximo 21 de diciembre) queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por las entidades políticas que concurren a los comicios.

Asimismo, durante el mismo período queda prohibido realizar cualquier acto de inauguración de obras, servicios públicos o proyectos, sin perjuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en funcionamiento en dicho periodo. Es decir, se puede poner en uso una carretera o un hospital, pero no celebrar un evento para su apertura.

Además, desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio legal de la campaña (el 5 de diciembre en este caso) está prohibido hacer publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en medios.

Las restricciones sobre inauguración de obras y actos de difusión se añadieron en 2011 con el objetivo de reducir la capacidad de influencia de los partidos que están al frente de las instituciones. Ese mismo año la Junta Electoral Central emitió una instrucción con la interpretación de esta nueva redacción de la ley.

En el caso de la limitación a la difusión de logros de los gobiernos, explicó que abarca la edición y reparto con financiación directa o indirecta de los poderes públicos de libros, revistas, folletos, cuadernos, catálogos, trípticos o mediante soportes electrónicos. También señaló que afecta al envío de correos electrónicos o de mensajes SMS, la distribución de contenidos por bluetooth o la inserción de anuncios en los medios de comunicación.

Respecto a la prohibición de inauguraciones, aclaró que no se considera incluida la participación institucional de las autoridades en eventos de carácter comercial, industrial, profesional, económico, cultural, deportivo o lúdico, tales como congresos, ferias de muestras, festivales o fiestas populares, que se celebren de forma regular y periódica en fechas coincidentes con un periodo electoral, «siempre que ni en la organización del evento ni en las intervenciones se contengan alusiones a las realizaciones o a los logros de las autoridades intervinientes, ni tampoco se induzca, directa o indirectamente, mediata o inmediatamente, el sentido del voto de los electores».

La Junta Electoral Central añadió que están permitidas las campañas informativas que sean imprescindibles para el interés público. En estos casos, el envío de cartas o la inserción de anuncios deberá limitarse a dar información de interés general sobre la conclusión de una obra o la puesta en marcha de un servicio público, «sin que pueda contener connotaciones electoralistas ni alusiones a las realizaciones o los logros obtenidos por los poderes públicos afectados». Volviendo al caso anterior, podría anunciarse la entrada en funcionamiento de un hospital o una carretera porque se trata de servicios públicos, pero sólo a título informativo.

La Ley electoral también establece que durante el período electoral se puede llevar a cabo una campaña de carácter institucional destinada a informar a los ciudadanos sobre la fecha de los comicios, el procedimiento para votar y los requisitos y trámite del voto por correo, sin influir en la orientación de la decisión de los electores. Además, hay otra limitación: no se puede fomentar la participación.

En 2019 la Junta Electoral Central emitió otra instrucción debido a la coincidencia del periodo electoral de los comicios generales (en abril de ese año) con los autonómicos, locales y europeos (en mayo). En ese caso, aclaró que la prohibición de campañas de difusión y de inauguraciones afectaba a todos los poderes públicos desde la convocatoria de la primera cita con las urnas. Pero ahora sólo se han convocado elecciones a la Asamblea de Extremadura, por lo que los ayuntamientos de la región quedan en principio fuera de esas restricciones.

Gobierno en funciones

De modo que el Ejecutivo autonómico puede seguir con su labor ordinaria con limitaciones sobre anuncios e inauguraciones, ya que en realidad aún no se trata de un gobierno en funciones. La legislación vigente establece que esa condición no llegará hasta la jornada electoral.

A partir de ese momento se podrá hablar de una verdadera paralización de la Administración regional. La Ley de regulación del proceso de transición entre gobiernos de Extremadura, del año 2015, reguló de forma específica qué implica que un ejecutivo se encuentre en funciones en el periodo comprendido entre la jornada electoral y la toma de posesión del nuevo gobierno.

Esa norma señala que la Junta de Extremadura en funciones no puede aprobar proyectos de leyes, autorizar convenios de colaboración y acuerdos de cooperación con administraciones públicas y modificar la estructura orgánica de las consejerías. Sin embargo, puede aprobar decretos-leyes si justifica su urgencia.

Además, desde la jornada electoral y hasta la toma de posesión del nuevo gobierno, los distintos órganos de la Administración regional y los entes integrantes del sector público autonómico no podrán suscribir convenios con entidades públicas o privadas que supongan reconocimiento de obligaciones para la Junta, ni aprobar expedientes de contratos sujetos a regulación armonizada, salvo los de suministros y los de servicios, ni acuerdos marco. Tampoco podrán conceder subvenciones de forma directa, aprobar o publicar convocatorias de oposiciones, modificar las relaciones de puestos de trabajo y nombrar personal eventual. Además, desde el cese del presidente (lo que se da el día de las elecciones) no se podrán nombrar ni separar los altos cargos de la Administración regional.

En conclusión, el Gobierno regional tiene pocas limitaciones a su labor hasta que se celebren las elecciones. A partir de ese día, el 21 de diciembre, pasará a estar en funciones y en ese momento prácticamente se paraliza su actividad. Pero en la práctica, ante la inminencia de los comicios, se suele reducir la actividad pública para evitar quejas o suspicacias por parte de los partidos rivales, algo que por otra parte es habitual en cada cita con las urnas.