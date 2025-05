La ley del bienestar animal arranca con dudas de dueños, clínicas y veterinarios extremeños

Quien tiene una pareja de agapornis en casa no sabe si se la van a requisar; quien tenía pensado criar una iguana está averiguando si ... un ejemplar adulto pesa más de dos kilos y por tanto se puede convertir en ilegal; y quienes tienen perro o gato, lo cual ocurre en uno de cada tres hogares, se preguntan si su mascota debe estar asegurada, esterilizada, inscrita o si tendrá que hacer un cursillo y que alguien le certifique si es capaz de cuidar de su animal de compañía. Todas estas dudas de propietarios de animales han llegado en los últimos días a clínicas y tiendas extremeñas.

La Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, conocida como Ley de Bienestar Animal entra en vigor este viernes, pero arranca llena de dudas. Y de carencias. Un ejemplo, no se sabe dónde llevar un gato que deambule por la calle, ya que a falta de instalaciones debería ir a una colonia, ¿pero cómo han de estar reguladas estas colonias y qué personas son las responsables, las hay todas poblaciones?

La ley, publicada hace ya seis meses, provoca aún mucho desconcierto porque prácticamente la totalidad de su contenido está por reglamentar. El registro de criadores, el curso para la tenencia de perros, las cláusulas del contrato por escrito de compraventa de un animal, el tipo de seguro de daños a terceros,... nada de lo anterior se dice aún cómo hacerlo.

De momento, la ley solo es clara en que hay que microchipar perros, gatos y hurones (artículo 51), algo que, sobre todo en canes, ya estaba muy extendido y se supone será el primer paso de cara a los seguros que se pretende sean obligatorios. El microchip se puede colocar a partir de los tres meses de edad, cuesta entre 30 y 60 euros y no tenerlo puede acarrear una multa de hasta 50.000 euros.

Más información Aspectos a tener en cuenta de la nueva Ley de Bienestar Animal

Pero si hay un aspecto que está generando expectativa es la lista de animales silvestres que pueden convertirse en animales de compañía. Tampoco se conoce. Las disposiciones finales de la ley que entra en vigor este viernes indican que hay de plazo máximo hasta dentro de treinta meses para publicar el listado positivo completo, esto es, lo que sí se pueden tener en casa, tanto mamíferos como aves, reptiles o anfibios.

Los interrogantes son muchos y estos llegan hasta los mostradores de clínicas y tiendas de animales, donde lo único que saben es que los collares de semiahogamiento que servían para adiestrar estarán prohibidos.

«Quieren saber del seguro»

«La duda que más tienen los clientes es saber si le van a quitar el animal», indicaba este martes desde Badajoz Reina Morán, empleada de la tienda de animales Tropical Zoo. «Son gente –prosigue– que suele tener reptiles, conejos, pájaros o roedores y no saben qué tendrán que hacer. Quienes tienen acuarios sí saben que no les afecta, pero por si acaso la gente ya no pregunta por iguanas porque si crecen hasta tener más de dos kilos se cree que estarán prohibidas, así que ahora preguntan por geckos o dragones barbudos, que son más pequeños».

Los clientes de clínicas veterinarias tampoco dejan de hacer preguntas. «La gente quiere saber sobre el seguro, pero es que aún no está reglamentado, aunque es algo que yo recomiendo, porque atiendo cada semana un par de casos en que dos perros se pelean, tiran o muerden a una persona». Y aunque esta cuestión se recoge en la nueva Ley de Bienestar Animal (artículo 30), de momento habla de «un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, que incluya en su cobertura a las personas responsables del animal, por un importe de cuantía suficiente para sufragar los posibles gastos derivados, que se establecerá reglamentariamente». En cualquier caso, son muchos los propietarios que ya tienen su seguro, que sale por unos 40 euros de media al año y se calcula por la raza, no por el tamaño, apunta Carlos Rosas, de la clínica Clinivex y director técnico del servicio de Protección Animal del Ayuntamiento de Badajoz.

«De momento, la nueva ley que se ha aprobado apenas modifica cosas a día de hoy» Carlos Rosas Clínica Clinivex

Entre las muchas prohibiciones específicas respecto de los animales de compañía (artículo 27), las hay muy concretas como 'Llevar animales atados a vehículos a motor en marcha' (f), y otras cuya intención es clara, pero que admiten interpretación, como 'mantener de forma habitual a perros y gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios y similares o vehículos' (e).

«Mal hecha y con pinzas»

Hay que tener en cuenta que se trata de legislación básica y a menudo se apela en sus 81 artículos más las disposiciones finales a que determinada obligación está pendiente de ser reglamentada. «Por lo que veo, de momento apenas modifica cosas a día de hoy», señala Rosas.

Según este veterinario, también le preguntan por la esterilización, otra acción que recomienda para evitar abandonos y evitar enfermedades que también falta reglamentar. En el caso de entrega en adopción es obligatorio hacerlo, pero como la edad no suele ser suficiente basta con el compromiso.

El Colegio de Veterinarios de Badajoz impartió un curso la semana pasada a cargo de María Luisa Fernández, consejera del Consejo General de Colegios Veterinarios de España. Entre otras cosas, explicó que la ley no se ha reglamentado por las circunstancias políticas actuales y que si hubiera nuevas elecciones no se sabe cómo quedará el texto. Además, advierte de que se trata de una ley sin financiación que será complicado aplicar.

«Hasta nosotros tenemos dudas sobre qué hacer, nos dicen que esperemos» Pablo Bugallo Tienda Tropical Zoo

De momento, tanto veterinarios como empresarios de tiendas de animales creen por un lado que la ley está «mal hecha y cogida con pinzas». «Hasta nosotros tenemos dudas sobre qué hacer e incluso nos dicen que esperemos hasta que se reglamente porque podría haber cosas anticonstitucionales», decía esta semana Pablo Bugallo, propietario de Tropical Zoo situada en el Carrefour de Valdepasillas, en Badajoz

La Asociación Española de la Industria y el Comercio del Sector del Animal de Compañía (Aedpac) se queja de la gran cantidad de bulos que han aparecido desde que se publicó la ley. Por eso, ha elaborado un decálogo en el que aclara, entre otras cosas, que la ley permite la venta de animales en tiendas, excepto perros, gatos y hurones, que solo podrán ser adquiridos a través de un criador registrado. En cuanto a la adopción podrá hacerse en tiendas a través de una protectora.

También habla de que cada animal de compañía tendrá su propia documentación a modo de DNI, pero explica aún no está elaborado el reglamento con este fin; igual que el relativo al cursillo para tener una mascota, que será gratuito y obligatorio en un futuro, pero aún no porque no está reglamentado, como tantos otros artículos de la ley.