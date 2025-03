De Letonia a Extremadura para pasar las navidades más esperadas

En cuanto ha caído el sol, la temperatura se ha desplomado este domingo en la Base General Menacho de Valdebótoa (Badajoz). Pero las ganas de ... abrazar a los seres queridos mitigan el frío. La llegada de los primeros militares de la Brigada Extremadura XI que han estado seis meses desplegados en Letonia se está haciendo esperar varias horas. Esta expedición que ha empezado a regresar hoy domingo por la tarde ha sido el cuarto reemplazo de la Brigada Extremadura XI, que realizó su primera intervención en Letonia entre mayo de 2017 y enero de 2018.

Como se sabe, el Ejército español tiene fuerzas desplegadas en este país báltico bajo el paraguas de la OTAN, que quiere disuadir a las fuerzas rusas de cualquier intento de invasión.

El soldado Tena, que recibió la visita de su madre en agosto; Cristina Espino, que ha debutado en misión internacional, no como el soldado Fuillerat, francotirador que repite misión; o el soldado Muñoz, cuyo padre murió estando él en Letonia y aun así decidió regresar, son solo un puñado de historias que se alargarán en las conversaciones navideñas con los seres queridos durante los casi dos meses que tienen ahora de vacaciones. Los extremeños que pondrán los pies en casa de madrugada son los primeros de otros dos grupos más que llegarán los días 11 y 15 de este mes.

Inicialmente el regreso de este cuarto contingente estaba previsto ayer para las seis y media de la tarde en la base General Menacho. Pero el vuelo directo que salía de Riga (capital de Letonia) no pudo aterrizar a la hora prevista en el Aeropuerto de Badajoz y se empezó a especular con un aterrizaje en Sevilla o Madrid con el posterior traslado en autobús hasta la base, lo que ha alargado sensiblemente la espera de los familiares en la explanada donde los esperaba el general Pablo Gómez Lera, al mando de la brigada.

Madre del soldado Tena: «sirve para valorar lo que tiene en casa»

Guadalupe Tena tiene 42 años y su hijo José Antonio López Tena 23 y entró en el ejército con 21. Ella se acuerda perfectamente de la fecha en que marchó a su primera misión en el extranjero, el 11 de junio. Según decía ayer la madre, lo han pasado fatal en su ausencia, y eso que en agosto pudieron viajar para verlo. «Sabemos que ha estado bien allí y que habrá pasado también días malos, pero no nos lo habrá dicho por no preocuparnos. Él está contento con la misión que ha hecho y le ha venido bien profesional y psicológicamente. Esto sirve para valorar lo que tiene en casa (...) está trabajando, pero el contacto es constante por WhatsApp y videollamada, así que siempre nos ha tenido informadas de que estaba bien y de que hay mucho compañerismo», decía acompañada de sus otras dos hijas, Paola, de 18 años, y Lucía, de 11, entusiasmadas anoche con la idea de volver a ver su hermano mayor.

Después de seis meses de ausencia, unas cuantas horas parecían soportables para las familias, a las que los militares ofrecieron bebida caliente y dulces en un carpa habilitada para hacer más llevadero el retraso.

Padres del soldado Mancebo: «Nunca se había ido tanto tiempo»

Antonia Espino y Manuel Mancebo, del pueblo pacense de Guareña, cogían fuerzas mientras llegaba su hijo, el soldado Cristian, que va a hacer 29 años y lleva tres en el ejército. También ha sido su primera misión en el extranjero. «Lo hemos pasado fatal porque han sido seis meses y nunca había estado fuera tanto tiempo. Cuando me dijo que se iba me dijo que me sentara y no llorara. Y me comunicó que se iba a Letonia».

Estos padres prefieren no ver las noticias cuando salen imágenes de los conflictos internacionales. Como se sabe, esta misión se denomina 'Enhanced Forward Presence XV' (Presencia Reforzada Avanzada XV) y es fruto de un acuerdo de la Cumbre de Varsovia de 2016, donde la OTAN decidió enviar tropas como medida de disuasión a Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, países fronterizos con la Rusia de Vladimir Putin. En total se acordó desplegar entre 3.000 y 5.000 militares en todos estos países del flanco Este. La contribución española a esta brigada multinacional se materializó con 549 efectivos que tiene su base militar en Adazi, la cual ya ha sido visitada cinco veces por la ministra de Defensa, Margarita Robles, la última vez el 25 de junio junto al rey Felipe VI.

El último contingente español que ayer inició su regreso tiene al mando al teniente coronel Juan Antonio González Vergara. 401 componentes pertenecen a la Brigada Extremadura XI y 235 a otras unidades del Ejército de Tierra.

Pareja del soldado Fuillerat: «Ya sabíamos lo que hace allí»

El soldado Fuillerat es conductor y francotirador y pertenece a la Extremadura XI desde hace tres años. Su padre, su madre y su novia lo esperaban ayer. «Tiene 28 años y es la segunda misión, la otra vez también estuvo en Letonia. La primera vez fue de seis meses y esta de cuatro meses y medio porque se fue después para cubrir una baja, pero esta es muy diferente porque la primera vez ni él ni nosotros sabíamos a lo que iba y además le tocó pasar las navidades allí», explicó ayer su pareja, Silvia Reina, procedente de Aguilar de la Frontera (Córdoba) «A él le gusta esto. Es un niño que ha madurado muy pronto. Trabajaba conmigo en el campo y opositó para militar y maduró enseguida», añadió Manuel, su padre.

Tío del soldado Muñoz: «Vino al sepelio de su padre y regresó»

También desde la provincia Córdoba viajaron hasta ocho familiares del soldado Pablo César Muñoz. Cipriano es su tío y Claudia la prima de este militar de 23 años que también tuvo que acudir a Letonia con retraso a cubrir una baja, lo que significó su primera misión internacional. «Estamos deseando que nos cuente porque él vive esto mucho y era su sueño. De hecho, tuvo la desgracia de que a los veinte días de irse su padre falleció y los superiores lo enviaron a España, pero él vino varios días y a los diez días del sepelio regresó. Vuelve con más experiencia y creemos que muy contento según lo que me ha ido contando estos días sobre sus maniobras y poder compartir vivencias con ejércitos de otros países». Su madre, Adela, lo tenía claro. «Tengo ganas de verlo no de ahora, sino desde el día 10 de agosto en que se marchó».