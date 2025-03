«Una lesión propició que cambiara las botas por el micro»

Rotura del ligamento cruzado y menisco. De esta forma comenzó la prolífica carrera musical de Raúl Gómez González, popularmente conocido como 'Gorrilla'.

«Un apodo ... familiar de los de Navalmoral, de toda la vida», comenta entre risas Gómez, gerente de la oficina comercial de DKV Navalmoral, en el número 20 de la calle Urbano González Serrano.

El de Gómez no es un caso de músico al uso, pues, aunque desde pequeño le gustaba mucho escuchar música, nunca dio el paso de formarse en estas lides. «Tengo el recuerdo de estar en casa pasando la aspiradora, con ocho o diez años, y cantando a la vez», rememora.

El segundo recuerdo musical fue a los 16 años, cuando una profesora del instituto Zurbarán le oyó cantar en clase y comentó «de los que están aquí, tú tienes el mejor oído».

«Imagino que me vendrá por mis tíos, los Valera, que eran músicos. Mario tocaba la bandurria, Agustín cantaba y tocaba la guitarra... Mario incluso dio clase a algunos niños del pueblo que querían aprender», explica.

No obstante, su pasión era el fútbol, y desde bien pequeño estuvo jugando con el Moralo CP, sin dar mayor importancia a la música. Todo cambió cuando se rompió el ligamento cruzado y el menisco, a los 24 años.

Esta lesión le obligó a dejar el fútbol, centrándose entonces en su trabajo. Primero, comercial de una ferretería y, más tarde, bombero en la central nuclear de Almaraz. Todo cambió dos años después, durante una fiesta de cumpleaños que se estaba celebrando en la parcela de sus padres. Se arrancó a cantar, y entre los presentes se encontraba otro vecino de Navalmoral, Antonio Fernández. «Mi maestro», como lo define Gorrilla.

«Antonio ya actuaba con una orquesta y tras escucharme me comentó que no cantaba mal, que me animase y formáramos un grupo, que él mismo me enseñaría... Y dije que sí».

Dicho y hecho. Comenzaron los ensayos, Antonio enseñaba a Raúl a hacer las voces, le orientaba sobre aquellos temas que le venían mejor... «Lo más difícil fue la puesta en escena, enfrentarte a la gente encima de un escenario y que no te diese vergüenza», explica.

Tras un año de ensayos llegó la primera actuación. La puesta de largo tuvo lugar en una boda, en 2006, en el hotel Los Granados. «Entonces nos llamábamos 3 Son The Show. Éramos Bernabé, ya fallecido, Antonio y yo. Estaba un poco nerviosos al principio, pero la verdad es que salió bien», celebra.

Desde entonces, salvo una temporada por paternidad (está casado y tiene dos hijos de 8 y 11 años de edad respectivamente), lo de Gorrilla «ha sido un no parar». Literalmente. Primero con su primer grupo, luego en solitario y ahora con Gorrilla Sound (junto a Ana Castaño y Pablo Pérez), Gómez suma ya cerca de un millar de actuaciones en las que hay todo tipo de música española, desde pasodobles o cumbias a Fito, Melendi, El Barrio, Víctor Manuel o Los Secretos.

Con sus temas principalmente recorren la provincia de Cáceres, pero también otras, como Ávila, Badajoz, Ciudad Real o Madrid.

Este bagaje, unido a su alegre carácter, propicia que pueda contar anécdotas de lo más variopintas. Como cuando estando actuando en una población de la zona observó que nadie bailaba en la plaza, si acaso algunas personas pegadas a las paredes.

«En un descanso fuimos a un bar a tomar algo y preguntamos al camarero. Nos dijo que era el primer año que la verbena se celebraba en esa plaza, que antes había sido un cementerio y que la gente no quería bailar encima. Y así estuvimos toda la noche», comenta entre risas.

A Gorrilla, que ahora tiene 44 años, le queda mecha para rato. Sigue compaginando su trabajo, las clases de saxo que viene recibiendo durante los dos últimos años y la familia con las actuaciones. Este año tienen previstas unas 70, la mayoría en temporada estival. «Hay semanas que tenemos cuatro o cinco actuaciones en diferentes pueblos», señala.