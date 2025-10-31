Leonor cumple 20 años y este extremeño está detrás de un libro único sobre la futura reina de España Natural de un pueblo de apenas cinco mil habitantes, el periodista y experto en moda Jesús Reyes firma este libro dedicado a la princesa Leonor

Irene Toribio Viernes, 31 de octubre 2025, 09:17

'Leonor: estilo de una Borbón y Ortiz' es el primer libro editado en España que versa sobre la futura reina de España. Tras él, un periodista y estilista experto en moda natural de Valencia de Alcántara: Jesús Reyes. El extremeño retrata la figura de la princesa Leonor, tomando su estilismo como hilo conductor. Un libro que lanzó hace dos años con motivo de la mayoría de edad de la heredera. Hoy Leonor cumple 20 años y lo hace en su camino al trono.

Dos décadas de historia y formación de la heredera al trono que Reyes retrata en 196 páginas que nos acercan no solo al estilo de la princesa desde sus primeras apariciones públicas hasta el día de hoy, sino también a sus inquietudes, desafíos y próximos retos. Una obra cuidada al detalle y que cuenta con una preciosa galería fotográfica.

Este periodista cacereño, que saltó a la fama en televisión como estilista del reconocido programa de Mediaset, 'Mujeres, Hombres y Viceversa', ha fundado su propia agencia de comunicación, CoolHunting Madrid, enfocada al mundo del lujo, la moda y la belleza. Además, colabora en programas de televisión analizando las últimas tendencias y mirando, con lupa, cada paso VIP por las alfombras rojas.

Con este libro, 'Leonor, estilo de una Borbón y Ortiz', un ensayo sobre la evolución del estilismo de la heredera al trono de España, Jesús Reyes refuerza su compromiso con la moda y la corona.