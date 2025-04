Leonardo A, un artista en todas sus facetas

GLORIA JOVER Domingo, 14 de agosto 2022 | Actualizado 24/10/2022 10:29h. Comenta Compartir

Leonardo Dantés, Dantes, Leonardo Antonio Ramírez Rodríguez y en la actualidad Leonardo A. como su canción, tiene nombres mil. El compositor, cantante y showman nació en 1953 en la localidad pacense de San Vicente de Alcántara, donde pasó gran parte de su infancia hasta que se mudó a Madrid para emprender su carrera como artista. Aun así, Leonardo siempre recordará uno de los momentos más felices de su carrera cuando solo era un adolescente de 15 años y se subió por primera vez a un escenario en su localidad. Allí, cuenta, fue una de las primeras veces que se sintió «atraído por el mundo del arte de la manera más sencilla» y lo impulsó a dedicarse a ese mundo. «Lo recuerdo con mucho cariño, apenas tenía 15 años cuando un teatro ambulante organizó un concurso para cantantes aficionados y decidí presentarme. No gané pero me animó a dedicarme a esta profesión que tanto me ha dado», señala.

Su carrera arrancó en el año 1973, con el estreno de su primer disco. Con él llegó a conseguir su primer número uno en la lista de 'Los 40 principales' con el tema 'No vale la pena'. Además, ha trabajado con artistas tan conocidos como Los Chunguitos, Manolo Escobar, Lola Flores, Sara Montiel, Marujita Díaz, María Jiménez, Rosa Morena, Ana Reverte, Raffaella Carrá, Rumba Tres, Los Marismeños y El Arrebato, entre otros.

Su debut televisivo fue de la mano del programa 'El día después' de Canal+ donde comenzó su creciente popularidad. Temas tan recordados como 'El baile del pañuelo', 'No cambié' y 'Tiene nombres mil' se convirtieron en clásicos muy rápidamante. Su forma original de bailar fue imitada (y continúa siéndolo) por multitud de humoristas y gran parte del público amante de los temas con ritmo y alegría.

Además ha participado en algunas películas muy populares como 'Deadhunter: sevillian zombies', 'Isi Disi (Alto voltaje)' y 'Torrente 5', entre otras.

Actualmente, Leonardo reconoce sentirse en un punto avanzado en su carrera, pero se muestra muy feliz por seguir trabajando en lo que le gusta, la música y la poesía. Es por ello que el artista presenta su nuevo disco titulado 'Ranchero', una clara alusión a las rancheras que él mismo ha escrito y que estará repleto de artistas invitados.

Además, no es el único trabajo que tiene entre manos, «tengo un proyecto de un disco de duetos con varios cantantes, algunos de la provincia como Ana B Carretero y Ramón Gato, de Canal Extremadura, que también cantan y tienen sus discos y artistas de otros puntos de España. Ese sería el segundo proyecto y el tercero el homenaje que me van a hacer en San Vicente de Alcántara, por lo que estoy muy agradecido», asevera.

Esto se suma a los cuatro discos que ya ha presentado, 'Ranchero', 'En Estremeñu te cantu', 'Esa morena' y 'Tangos, baladas, coplas y rancheras'. Todos ellos con un estilo diferente, «tenía ganas de que las personas que no conocen alguno de los estilos que canto puedan hacerlos». Entre los diferentes sonidos que se encuentran en esta variedad de discos, el artista destaca las rancheras, canciones en castúo, festivas y los estilos que recoge el último disco, que son los que más le gusta interpretar.

Repasando su larga trayectoria, Leonardo tiene claro qué canciones han marcado su carrera, «una sería 'En el viejo bar' que es un tema de mi segundo disco y que es el que más me gusta de todos los que he compuesto. Otro, 'Por la calle abajo' que fue mi primer gran éxito como compositor y que grabaron Los Chunguitos y el tercero, 'Mi vicio eres tú' un bolero con letra mía que grabó Sara Montiel que es mi estrella preferida de todos los tiempos», afirma.

El pasado 16 de julio Leonardo A. fue homenajeado en su localidad, San Vidente de Alcántara, en el Teatro Cine Centro cuando se cumplieron 46 años desde su última actuación. Ahora, ese espacio se ha convertido en un parking, pero el Ayuntamiento organizó un homenaje para conmemorar su larga trayectoria artística. «Me ha hecho mucha ilusión que en mi pueblo me hicieran ese homenaje y que pongan un azulejo de una de mis actuaciones en el Teatro Cine Centro que para mí y para todos los sanvicenteños es un recuerdo imborrable», reconoce.

El azulejo conmemorativo es una recreación del cartel que en su día se hizo para su última actuación en el Teatro Cine Centro del 16 de julio de 1976.

