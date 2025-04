El «lento y caro» viaje de Extremadura a Madrid

En tren, autobús, vehículo propio, coche compartido o en avión. Los extremeños viajan a Madrid en esos medios de transporte y pocos lo hacen sin ... quejas. Cuando se les pregunta a quienes realizan habitualmente este trayecto coinciden: «Lento y caro».

Enrique Santos, oftalmólogo que trabaja en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, es uno de ellos. Suele viajar a esta comunidad autónoma porque es de Torrejoncillo y también visita la Facultad de Medicina de Badajoz para participar en conferencias o tribunales de tesis. El viaje lo define como un suplicio.

«Alguna vez uso el avión, pero los vuelos son caros y además te deja en Talavera la Real. La alternativa es el tren, pero ya no me arriesgo porque hay muchas posibilidades de que se averíe; no me queda otra que hacerme cientos de kilómetros en coche», lamenta este médico que reconoce no haber usado el autobús.

Quien sí se decanta por esa opción es Marta López, que el pasado martes por la tarde esperaba en la estación de autobuses de Cáceres para salir a las 18.15 horas con dirección a la capital de España. «Suele ir poca gente. Los viernes y los lunes hay más», comentaba esta joven de 30 años que hace el trayecto para ver a su pareja, que reside en Madrid.

«Voy dos veces al mes como mínimo y suelo utilizar el autobús. Es lo más cómodo porque no tengo que planificarlo con antelación y siempre hay disponibilidad. Eso sí, el precio es muy caro», decía Marta, que paga 37 euros por un billete de ida.

«El otro día tardé seis horas desde Cáceres en autobús, así que hay veces que voy en coche compartido» Marta López Viaja dos veces al mes a Madrid

El tiempo que tarda, según cuenta, es otro de los inconvenientes. «Las comunicaciones están fatal. El otro día tardé seis horas desde Cáceres, así que hay veces que cojo un coche compartido porque es más barato y tardo menos. Lo del tren ni me lo planteo. Ni lo he probado porque mis amigas me dicen que ni se me ocurra, que se avería o tarda mucho tiempo en llegar», añade.

Lo que relatan Enrique y Marta son solo algunas características del viaje de Extremadura a la capital de España. Para entrar en detalles solo hace falta navegar por las páginas web de Renfe, Avanzabus y Air Nostrum, las compañías que ofrecen este recorrido por tren, autobús y avión.

Viajar en tren de Badajoz a Madrid es cuatro horas más lento que desde Córdoba, que también está a 400 kilómetros

En Renfe, un viernes, por ejemplo este pasado 29 de abril, había disponibles desde Badajoz cinco horarios para llegar a la capital. El primer tren salía a las 06.56 horas y el último a las 16.45. Y en ningún caso se tardaba menos de cinco horas. De hecho, uno de ellos, el que parte desde la ciudad pacense a las 14.30, se alargaba hasta casi seis.

Y todo eso si no hay averías o incidencias. La última se produjo en el tren que circula desde Madrid a Cáceres el pasado jueves. Llegó con tres horas y media de retraso a su destino después de que se interrumpiera la circulación entre las estaciones del municipio madrileño de Griñón y la localidad toledana de Illescas.

En cuanto al precio, varía dependiendo de la tarifa que se escoja, así como de las características de cada persona, pero para hacerse una idea, alguien sin ningún tipo de descuento paga en torno a 60 euros si elige las combinación más económica y escoge ida y vuelta. La ida solo ronda los 40. Si por el contrario, tiene que combinar horarios y tarifas diferentes el precio puede pasar de los 90 euros.

«He utilizado el tren, pero ya no me arriesgo por las posibilidades de que se averíe; suelo ir en coche» Enrique Santos Viaja a desde Madrid a Badajoz y a Torrejoncillo

En total, Extremadura y Madrid disponen de 53 circulaciones semanales (incluyendo Media Distancia e Intercity). Son trenes directos entre ambas comunidades, a los que se suman otras opciones de viaje mediante billetes integrados en los que se enlazan dos convoyes.

Entre Cáceres y Madrid circulan 53 trenes semanales y el mejor tiempo de viaje entre ambas ciudades es de tres horas y 25 minutos. Entre Mérida y Madrid hay 40 trenes y en ese caso el más rápido es de cuatro horas y 17 minutos. El trayecto se complica entre Badajoz y Madrid. Para ese recorrido el mejor tiempo es de cinco horas y la oferta semanal de 26 trenes.

Diferencias con otras ciudades

Son datos que evidencian que un trayecto desde Extremadura es más costoso y lento que desde otros puntos del país. Hay múltiples ejemplos. Valencia y Madrid están separadas por 360 kilómetros, apenas 40 menos que Badajoz y la capital de España. Sin embargo, sus combinaciones no tienen nada que ver. Plantarse en la ciudad de las Fallas desde Madrid sale por unos 55 euros y se tarda una hora y 50 minutos.

El trayecto puede bajar de los cien euros ida y vuelta y de la hora y 50 minutos si se escoge el denominado AVLO, una marca de Renfe que ofrece alta velocidad y es más barato que el AVE al no disponer de aspectos como máquinas expendedoras.

Pero tampoco hace falta viajar hasta una ciudad costera como Valencia, con mucho turismo y más grande que cualquier urbe de Extremadura. Si se compara con ciudades como León, con 125.000 habitantes (25.000 menos que Badajoz) y cuya distancia se asemeja a los kilómetros que hay entre Madrid y la capital pacense (60 menos), los extremeños también salen perdiendo.

En ese caso el viaje ronda los 80 euros (ida y vuelta) si se combina el AVE y el Alvia, un tren que no llega a ser tan rápido, pero que alcanza los 250 kilómetros por hora. El precio es similar pero el tiempo no. Si desde Badajoz se tarda cinco horas como mínimo, desde León se reduce a dos.

Incluso desde ciudades con una distancia a la capital madrileña idéntica que Badajoz, las diferencias son abismales. Viajar en tren desde la ciudad pacense a Madrid es cuatro horas más lento que desde Córdoba y a ambas les separan 400 kilómetros.

Ese tipo de comparaciones las conocen muy bien profesionales como Enrique Santos, acostumbrado a participar en congresos. «Muchos de Oftalmología se suelen hacer en ciudades grandes, pero hay otros de subespecialidades que se realizan en ciudades de provincia. En ese caso, Badajoz está perdiendo muchos por las malas comunicaciones», lamenta después de recordar que hace poco estuvo en un tribunal de tesis en Zaragoza.

«Cogí el AVE por la mañana desde Madrid, estuve en el tribunal y llegué a mi casa para echarme la siesta. Si hubiera sido en Badajoz tendría que haber pedido un día en el trabajo y dormir fuera de casa», comenta Santos.

Ampliar Estación de trenes de Cáceres. Jorge Rey

Mejoras pero sin AVE

Precisamente, Alvia es la marca comercial de Renfe que está previsto que circule entre Badajoz y Plasencia antes del próximo verano si se cumple la promesa del Gobierno. Para ello dos trenes rápidos de Renfe han iniciado las pruebas de fiabilidad del tramo entre Plasencia y Aljucén, al lado de Mérida.

Según el Ministerio de Transportes, el modelo elegido para los convoyes son los S730 de Renfe, nada que ver con los de alta velocidad (AVE). Tienen una tecnología de carácter híbrido, es decir, dos motores que les permiten circular tanto con energía diésel como eléctrica. El problema es que este tren rápido empezará a funcionar primero en una vía sin electrificar, ya que no está previsto que se terminen de colocar las catenarias hasta el año que viene. Solo a partir de entonces se podrá aprovechar la tracción eléctrica de estas locomotoras.

Así que esta falta de electricidad hará que por el momento no se puedan aprovechar todas sus prestaciones. Una locomotora de la serie 730 puede circular como máximo a 180 por hora en modo diésel y esa será la velocidad máxima en Extremadura hasta que llegue la catenaria. Una vez acabada esta obra, la velocidad máxima oscilará entre 220 y 250 por hora.

Con la mejora prevista para este verano, se prevé que se pueda viajar entre Badajoz y Plasencia en una hora y 45 minutos, lo que permitiría nuevas combinaciones para transbordos y ahorrar una hora de viaje en el trayecto entre la capital pacense y Madrid.

Para montarse en un AVE a 350 kilómetros por hora habrá que esperar como mínimo a 2030, ya que todavía no han comenzado las obras de Plataforma entre el límite de la provincia de Cáceres y el punto en el que la nueva vía conectará con el AVE Madrid-Toledo.

Ampliar Viajeros montándose en el autobús a Madrid desde Cáceres. joRGE REY

Menos viajeros

Ahora, Renfe está recuperando de forma progresiva la oferta de servicios en Extremadura tras la pandemia y, según indica la compañía, «el número de circulaciones en la comunidad extremeña está actualmente por encima del 85%», aunque reconoce que «s difícil cuantificar con exactitud ya que la programación ha variado con respecto a los años previos a la covid.

El volumen de viajeros sigue recuperándose, pero sin llegar aún a niveles de prepandemia. «Ni en Extremadura ni otros territorios», matizan desde Renfe.

El transporte que tampoco se ha recuperado es el autobús. El pasado mes de marzo, 8.242 personas viajaron por este medio desde Extremadura a Madrid. Son 5.605 menos, una caída del 40% con respecto al mismo mes de 2019, cuando la covid aún no había llegado.

Son muchos menos viajeros en las expediciones semanales que hay en autobús entre Madrid y Extremadura. De Cáceres parten 38 y de Badajoz 27. Desde la capital cacereña los precios de ida y vuelta para una persona no bajan de los 50 euros y desde la pacense llegan casi a los 70.

El trayecto desde Cáceres se hace en tres horas y 55 minutos en el mejor de los casos, y desde Badajoz en cinco horas y 20 minutos, aunque la mayoría de las combinaciones rondan las seis.

Ampliar Uno de los aviones que opera en el aeropuerto de Badajoz. HOY

En avión

Si el viaje se hace en avión, el tiempo se reduce a una hora y cuarto, pero el precio aumenta. El pasado viernes solo la ida costaba 82 euros, aunque desde la compañía Air Nostrum, que es la que realiza este trayecto, indican que en la página web se pueden encontrar desde 53 euros.

Hay 12 vuelos semanales entre Badajoz y Madrid. Seis hacen el recorrido desde el aeropuerto pacense y otros seis llegan a la ciudad extremeña desde la capital de España. A esos aviones se subieron el pasado mes de marzo 3.000 pasajeros, según Air Nostrum. Son un 43% más que en el mismo mes del año pasado, aunque hay que tener en cuenta que por esas fechas había numerosas restricciones para viajar con motivo de la pandemia.