La lentitud portuguesa

En la plaza principal de Castelo de Videhay varios restaurantes, algunas cafeterías, un puesto de turismo, la iglesia parroquial, una panadería donde venden hogazas de ... Porto Espada, la tahona más famosa de los contornos, la que surte de pan a los mejores restaurantes de la Serra de San Mamede, y una pastelería. Cuando uno entra en este local a comprar pasteles de Belem, cruasanes macizos tipo brioche o 'bolos' de arroz, se encuentra con una escena que explica Portugal. Describámosla...

Hay varios clientes aguardando, quienes entran no piden la vez, como si les diera lo mismo ser atendidos antes o después. Un cliente portugués ha pedido una docena de 'pasteis de nata' y el dependiente se dispone a servirle, pero antes de coger con una pinza los pasteles, se dirige a un estante y se hace con un cartón que coloca sobre una mesa. A continuación, inicia una serie de operaciones manuales, que parecen más labor de papiroflexia que de pastelería. Doblando y entremetiendo, confecciona una caja. Es entonces cuando, con unas pinzas, selecciona doce dulces de crema amarilla y tostada que deposita en la caja. Acabada esta operación, inicia otra, también con un cartón: confecciona manualmente la tapa de la caja, la acaba y cierra el paquete. Después, lo envuelve con delicadeza, a continuación, lo guarda en una bolsa, la siguiente operación es cobrar y el proceso culmina con una despedida cliente-dependiente que no se reduce a un par de frases de conveniencia, sino que consiste en diversas preguntas, respuestas y comentarios sobre la familia, la salud, el clima y los avatares cotidianos en general de la ciudad de Castelo de Vide.

En la cola, aguardando, hay cinco personas. Cuatro esperan sin inmutarse, sonriendo si procede, saludando si se tercia, pero con suma tranquilidad, sin asomo de impaciencia. Solo un caballero resopla y bufa, se mueve inquieto, masculla algo, mira el reloj compulsivamente, frunce el ceño, se toca la cara, se asoma al exterior... Cuando el cliente de los 12 pasteles se marcha, el tendero se dirige al desesperado: «¿Es usted español, verdad... Qué desea?». Y el caballero nervioso se sorprende, responde que sí, que es español, e inicia una tímida protesta: «No, si a mí no me toca, si he entrado el último». El pastelero no se inmuta y el resto de la clientela, tampoco. «No se preocupe, señor, dígame qué desea».

Portugal es así, el país de la gente paciente. Bullen los españoles nerviosos en la pastelería y en el restaurante, no soportan la tranquilidad ni la lentitud portuguesa, no entienden que un pastelero confeccione la caja in situ y no la tenga ya preparada. Aguardan los portugueses pacientemente a que el pastelero maniobre manualmente, no se alteran, es lo normal, no hay por qué perder la paciencia, la vida es bella si se afronta con armonía y tranquilidad.

El escritor Vila-Matas habla de la confortable lentitud con que se vive en Portugal y Julio Llamazares se refiere a Portugal como una tierra dormida en el tiempo. En 'Iberia cara a cara, mirar sin verse', la profesora de la Universidad de Extremadura María Jesús Fernández recoge una pregunta que se hace el poeta español Rafael Espejo en torno a las razones por las que Lisboa nos parece «una ciudad onírica donde el vino, el amor y la nostalgia saben infinitamente mejor que en Cáceres, si son ciudades vecinas».

La respuesta la tiene el pastelero de Castelo de Vide: el portugués tiene tiempo para paladear, degustar y disfrutar sin impacientarse. Es como si hubiera nacido con el mindfulness puesto de serie. Los portugueses saben perder el tiempo, una virtud que para nosotros es un grave defecto.