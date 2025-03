Unas lentejas en Badajoz

Alguna caña tomé a finales de los 70 en El anzuelo de oro de la calle Santa Lucía de Badajoz. Aquel bar, que había abierto ... en 1971, cerró y, desde el pasado 22 de agosto, el local, que es bonito y con unas columnas preciosas, está ocupado por el restaurante Luzia, el nuevo proyecto gastronómico de los hermanos Pepe y Mamen Cano. Hace unos días, tomé unas lentejas con chorizo en el Luzia. Pero lo importante no es que sirvan lentejas con chorizo, sino que en la carta relucen los platos tradicionales de casquería, una especialidad extremeña que se está perdiendo y que, paradójicamente, buscan los turistas.

En Luzia sirven hígado, callos con pata y morro, lengua estofada... Sí, también hay 'shake' de pato, poke de bulgur, ramen y unos bollitos de La Cubana rellenos de calamares, carne de cerdo o pringá de cocido que reciben el nombre de 'Juanitos' y te relames. Pero lo que me mueve a destacar este restaurante es su apuesta por una casquería tradicional que es muy difícil, por no decir imposible, encontrar en otras cartas. ¿Dónde está la chanfaina? ¿Por qué no preparan en ningún sitio una sopa de arroz con sangre, algo que sí ofrecen algunos restaurantes portugueses de la Raya?

En una charla con profesores de Cocina y asesores de restaurantes, me comentaban, con solvencia y conocimiento del tema, que el nivel de la gastronomía cacereña está bajando. «Empieza a ser aburrido salir en Cáceres a comer fuera de casa, no hay platos de cocina extremeña de alta calidad y cuando viene alguien de fuera y quiere conocer lo nuestro, o lo llevas al Figón de Eustaquio o es complicado quedar bien con ese visitante», resumía la situación un conocido y prestigioso gastrónomo que orienta a profesionales de la cocina que empiezan.

Porque el tartar, el tataki, el carpaccio, el pan bao, las gyozas y los risottos sorprenden la primera vez, pero a la tercera te dejan frío porque no son sabores de la memoria y emocionan poco. Y qué decir de los manidos huevos rotos o del rey esnob de la sección de pescado: pulpo sobre parmentier de patata, sobre patatas cocidas, sobre patatas revolconas... En Luzia llenan los fines de semana y tienen ambiente a diario porque lo tradicional, si está rico y bien hecho, funciona. En Cáceres, dos cocineros del prestigioso AlBalat van a montar un restaurante de comida tradicional y hay gran expectación por ver cómo funciona. Si sale bien, tendremos una eclosión de gastrobares con chanfaina, oreja con tomate y arroz, patatas y bacalao. Ya lo verán.

¿Y que aportarán los restaurantes del hotel Hilton Godoy a la gastronomía cacereña? Tras la negativa de algunos chefs cacereños que ya les contamos, le han ofrecido llevar la parte gastronómica a Francis Refolio, pero el tema sigue en el aire y se especula en el sector con que acabarán trayendo gente de fuera para llevar cocina y sala.

Hace falta un revulsivo que vuelva a empujar la gastronomía cacereña y la ayude a escapar de esa 'gastrificación' de platos tentadores a la vista, muy para Instagram, pero sin matices ni originalidad en el paladar. Si es que comes la misma ensalada de rulo de cabra, las mismas patatas bravas y las mismas gyozas en Cáceres y en Zafra, en Sevilla y en Zaragoza.

Tenemos unos quesos artesanos en Extremadura memorables, pero nada, recurrimos a la burrata en ensalada como si fuera lo más. Flipamos con la vaca madurada gallega o irlandesa sin reparar en nuestro retinto exclusivo. La solución a esta uniformidad la tenemos los clientes. Se trata de exigir, en lugar de tartar o 'pulled pork', sopa de patatas, gazpacho de poleo o unas lentejas como las que sirven en el Luzia de Badajoz.