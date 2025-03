Si se permite la licencia 'neflitera': estamos al final del primer capítulo de la tercera temporada y el alcalde socialista de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna ( ... Mérida, 1975) afronta el que puede ser su período político más cómodo, con mayoría absoluta, sin el peso de la deuda y con un reparto de concejales elegido para gobernar.

–Por situarnos en un punto de partida general. ¿Qué balance desde ganó las elecciones?

–No hemos parado. Encima de la mesa tenemos una gestión de más de 90 millones de euros entre fondos europeos y del Gobierno. Más las obras del remanente. Tenemos que añadir la solvencia económica con solo 13 millones de deuda. Somos muy optimistas.

–Hablemos primero de política. El cambio en la Junta tiene más repercusión aquí de lo que parece, lo digo por lo de la cohabitación con la capital.

–La relación con la Junta es muy cordial. He hablado con casi todos los consejeros. Son reuniones de trabajo, no son públicas. Y no tengo queja alguna. Espero que esa colaboración siga.

–¿El apoyo explícito a Miguel Ángel Gallardo en las primarias de su partido fue pensando en la sinergia con la Diputación?

–No, ni mucho menos. Era una cuestión orgánica. Estoy convencido de que para ser secretario general del Partido Socialista hay que tener un amplio bagaje de gestión pública. Y eso fue lo que me hizo decidirme. La cercanía a la realidad de la calle que trae un alcalde encima es un plus para ser secretario general. De ahí mi apoyo a Miguel Ángel.

–Usted no necesita pactos, pero hay quien dice que de necesitarlos, los buscaría más en el PP que en Unidas por Mérida.

–Tengo una muy buena relación con todos los portavoces. Y muy buena relación con la portavoz de Vox o con Unidas por Mérida. Las junta de portavoces son de trabajo conjunto. Hemos aceptado muchas de sus propuesta en los remanentes. Y yo les agradezco que sigan la propuesta que les hice al principio de no trasladar asuntos de la política nacional al debate local. Noto un interés de todos en hablar de Mérida. Estoy agradecido por eso.

SEXTO PUENTE «Hay que hacerlo sí o sí. El río lo cruzan unos 20.000 coches al día»

–Pidió rebajar la tensión en los debates para esquivar la polarización a nivel local. ¿Cree que llegará antes o después?

–Ni está ni se le espera. Nuestros debates son sobre Mérida. Para hablar de Extremadura ya está la Asamblea y para hablar de España, el Congreso.

–Pasemos ahora a las infraestructuras: coinciden varias obras: Concepcionistas, plataformas, Ciudad de la Infancia.

–Coinciden en el tiempo porque los fondos europeos tienen que ejecutarse antes de 2026. Pido disculpas a los vecinos por las molestias, pero estamos ante una oportunidad única de hacer una transformación como nunca. O se ejecutan ahora, o se pierden. La Ciudad de la Infancia estará en verano, las plataformas siguen su curso y la de la Basílica, por ejemplo, está muy adelantada.

—¿Ve factible el sexto puente?

–Necesitamos a la Junta y al Gobierno. En el remanente llevamos el arreglo del Fernández Casado. Soporta un tráfico de más de 10.000 coches al día. Otros 10.000 en el de la autovía. El río lo cruzan por uno y por otro 20.000 vehículos diarios . Por eso el sexto puentes hay que hacerlo sí o sí. Yo espero tener los estudios previos en poco tiempo. Lo necesitamos.

–En el área económica Mérida se encamina hacia una desestacionalización del turismo. Pero en el comercio, en cambio, hay más pesimismo.

–Yo no lo veo así. Casi todas las semanas voy a alguna tienda nueva que se abre. Hemos dado ayudas económicas al comercio en la legislatura pasada y lo seguiremos haciendo. Los comerciantes tienen el apoyo del Ayuntamiento y el comercio también se beneficiará de otros sectores, como el industrial, por ejemplo.

–Precisamente venimos de muchos años hablando de la azucarera y de Expacio Mérida.

–Expacio Mérida va a ser ahora decisivo para la economía de la ciudad. Se está terminando la terminal ferroviaria. Ya esta preparado. Eso significa que va a poder acoger industria de gran capacidad. Se anunció hace unos días un proyecto relevante (fábrica de cátodos). Y me consta que hay otros dos muy potentes también del sector industrial relacionados con la fabricación de elementos para energías renovables que van muy avanzados. Creo que va a ser la legislatura del impulso definitivo a Expacio Mérida.

–Repasando la gestión de la hacienda local, cómo explica que una actualización no es una subida de impuestos.

–Hay que explicar que se paga por impuestos y por tasas. Los impuestos son cuatro: el de bienes inmuebles, el de actividades económicas, el de construcción y el de rodaje. Desde que nosotros gobernamos, estos cuatro no se han tocado. De hecho han bajado los impuestos porque hay bonificaciones. Y las tasas como la basura o la de instalaciones deportivas vienen vinculadas a unos contratos que se firmaron antes de ser yo alcalde. El contrato dice que hay que pagar la subida del IPC en la tasa. Y no se hace porque queramos, se hace porque es un contrato que firmó el PP y porque obliga la ley. Pero solo se actualizan las tasas sujetas a contratos.

Ferrocarril

–El autobús urbano gratis es un éxito. ¿Aprovechará el aumento de la demanda para mejorarlo?

–El servicio público ahora es gratis, pero cuando no lo sea, será baratísimo. Lo que vamos a hacer es poner una línea más y que aumente la frecuencia. Si hay más paradas, se usará más.

–Más allá del AVE, ¿qué podemos esperar del ferrocarril?

–Nosotros hemos conseguido que la estación del AVE esté en el centro de Mérida. Que entre en la ciudad. Por eso se está haciendo el baypás. Pero hay una buena noticia. La línea Mérida-Puertollano de mercancía es muy probable que sea también de pasajeros.

–Terminemos hablando de urbanismo y vivienda. Y eso nos lleva a la eclosión de los pisos turísticos. Corremos el riesgo de vaciar la demanda residencial y de sobreoferta para pernoctar.

–Se están abriendo alojamientos turísticos, pero no hay una descompensación. Tenemos una normativa que limita los pisos turísticos a toda la propiedad horizontal y a los bajos. Y hay una zona específica. Es verdad que hay poca vivienda para alquilar y para comprar. Por eso estamos agilizando muchas promociones. Van a salir muchas viviendas en poco tiempo. Y en breve tendremos las de alquiler del Gobierno. Tanto en el Prado como en la Calzada.

— ¿Se podrían reducir las zonas azul y verde?

–Tenemos que cumplir los contratos adquiridos. El contrato lo hizo el Partido Popular y nosotros ya hicimos el esfuerzo de quitar las del Hospital y hemos reducido todas la que hemos podido. Pero no tenemos capacidad económica para suprimir todas. Por eso hay que desplazar con las obras de la plataforma única.

– No hay deuda, no hay pandemia, tiene más concejales que nunca ¿estamos ante su legislatura más cómoda?

–No lo percibo así. Es una legislatura apasionante. Estoy entregado en cuerpo y alma. Y la comodidad no te la dan más votos o menos. Te la da que salgan los proyectos. Y es cierto que en esta legislatura se van a ver logros en los que llevamos trabajando desde hace mucho tiempo.