La legislatura empieza con el PSOE huérfano de líder

Este año en el PSOE los actores cambian pues la marcha al Senado de Vara dejará, seguramente hasta final de año, a los socialistas ... huérfanos de líder. En este periodo de transición hasta el nuevo congreso que señale al próximo secretario general del PSOE en la región irán tomando la palabra la portavoz del partido, Soraya Vega y, según se ha visto hasta ahora, el exconsejero de Sanidad José María Vergeles, que esta semana apremió a Guardiola para que nombrara a los nuevos gerentes de área (se designaron el viernes).

Hay que saber que el relevo en el PSOE no tiene un plazo definido, ya que hasta que no haya Gobierno en el país no se abrirá ese proceso interno que podría desarrollarse a través de primarias.

Lo que sí apunta el discurso socialista como primera idea fuerza de oposición es que ellos fueron el partido más votado, tanto el 28-M como en las generales del 23-J en Extremadura. Además, la coalición con Vox también será otro de los puntos débiles que intentarán aprovechar, como ya ha sucedio con la cancelación de una obra de teatro en Talayuela, donde también gobierna el PP con el partido ultra.

Los otros flancos por los que el PSOE hará oposición a la Junta de Extremadura serán las dos diputaciones, donde los socialistas sí han conseguido volver a gobernar. Esto ya se visibilizó hace dos semanas cuando Guardiola compareció con los niños saharauis que han venido a pasar el verano con familias extremeñas y las dos instituciones provinciales la acusaron de apropiarse de este programa, indicio de que tanto Miguel Ángel Morales, presidente en Cáceres, como Miguel Ángel Gallardo, en Badajoz, estarán atentos a cada movimiento de la Junta.

El 22 de octubre se cumplirán cien días desde la investidura de Guardiola como presidenta de la Junta. El PP ya se ha quejado de que no hayan respetado ese periodo de cortesía cuando un nuevo gabinete se pone al frente de una administración.