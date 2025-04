Leer tres líneas cansa

Yo también creía que los ordenadores eran la panacea y revolucionarían la enseñanza. Yo también era de los que no veían ningún inconveniente en las ... ventanas que se abrían al mundo a mediados de los 90, cuando los ordenadores empezaron a llegar a los institutos y los padres ahorraban para comprárselos a sus hijos pensando que lo de la informática era tan importante como el inglés. Y vaya, tenían razón, claro que era importante, pero siempre que no fuera en detrimento de otras actividades educativas.

La primera vez que dudé fue durante un intercambio del instituto gallego donde impartía clases de Lengua española con un instituto de la ciudad alemana de Korschembroich, situada en la periferia elegante de Monchenglandbach y Dusseldorf. El primer día de clase, me sorprendieron dos cosas: los alumnos del curso preuniversitario comían y hablaban entre ellos con naturalidad mientras el profesor explicaba y no había ningún ordenador en las aulas. Ninguno. Sí había un aula de informática, pero solo era para eso: enseñar informática. En clase, seguían con los cuadernos, los libros y los bolígrafos. De esto hace mucho tiempo: era 1998, pero en Renania Westfalia ya habían entendido que los ordenadores no podían sustituir a los libros ni a la lectura.

En aquel liceo, lo importante de verdad era la música. Asistimos a una representación de ópera con orquesta en directo. Los cantantes y los coros eran alumnos y los músicos de la orquesta eran alumnos y profesores. Mientras asistía a aquella maravillosa representación escolar de 'Los cuentos de Hoffman', la música se iba apropiando del pensamiento y entendí que, detrás de la locura por los ordenadores en el aula, que empezaba a desarrollarse en España, se escondían enemigos muy peligrosos.

Y ya ven, un cuarto de siglo después, resulta que Suecia acaba de frenar la digitalización de las aulas y promueve retornar a los libros de texto para intentar que los alumnos vuelvan a comprender lo que leen y no a entender superficialmente dos renglones y perder la concentración y el entendimiento en el tercero. Y si los suecos han detectado ese problema, imagínense nosotros, los españoles, que estamos no solo por debajo de los suecos en comprensión lectora, sino incluso por debajo de la media europea.

Para que entiendan ustedes la gravedad del problema, basta con que entren en Internet en cualquier hilo de conversaciones suscitadas por un artículo o una reflexión y descubrirán un panorama tremendo. Comprobarán que una gran parte de los comentaristas no han entendido el texto e incluso no lo han leído. Hay otro tanto por ciento importante que opina sobre el texto a partir de la lectura que hace otro y a partir de su opinión. Y así, inexorablemente, hasta la confusión final y total.

¡Qué le vamos a hacer, no entendemos los textos: ni los padres ni los hijos! Lo dicen los informes independientes y lo corroboran las páginas de comentarios, donde se hacen unas interpretaciones inexplicables hasta para un analfabeto. Y es lógico si tenemos en cuenta las horas que pasamos al día con el móvil. Desde niños, pegados a la pantalla, consumiendo impulsos, colores, minitextos de fácil entendimiento. Con este panorama, ¿cómo vamos a comprender los textos largos que leemos? Diariamente, podemos comprobar que los correos electrónicos no se leen a partir del segundo renglón y el resultado es la catástrofe. Aún estamos a tiempo de recuperar los libros y la música, pero si retrasamos unos años más la decisión de volver al libro, nos convertiremos en analfabetos a partir de la tercera línea.