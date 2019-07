Leda dejará de conectar 99 municipios a partir de agosto si la Junta no le paga un millón de euros Autobús de Leda en la estación de Badajoz:: HOY La empresa reclama esta cantidad «por el déficit de la concesión reconocido por la Junta en los pliegos del concurso» y asegura que presentará reclamación judicial este mes REDACCIÓN Lunes, 22 julio 2019, 14:14

Leda ha comunicado a la Junta de Extremadura que interrumpirá los servicios deficitarios que presta en la región a partir del 1 de agosto si el gobierno autonómico no le paga 1.050.000 euros euros. Es la cantidad que la compañía asegura que «la Junta reconoce como déficit de la concesión en los propios pliegos del concurso».

A través de un escrito registrado hoy, la empresa ha vuelto a requerir a la Junta el pago de los «importes adeudados -detalla la empresa- por el déficit reconocido en el expediente de contratación y que asciende a algo más de un millón de euros, correspondientes a los años 2016 (220.000 euros), 2017 (430.000) y unos 400.000 euros hasta junio de 2019».

Desde Leda aseguran que sus servicios jurídicos están preparando la reclamación judicial respecto a estas candidades y que se hará efectiva «de manera inminente en este mes de julio».

Si la Junta no abona dichas cantidades, la compañía asegura que se verá obligada a suspender la actividad que presta en 99 municipios extremeños, que suman una población de más de 600.000 vecinos.

Sin dicho abono, sostiene LEDA, es «imposible» seguir prestando los servicios deficitarios, dado el «impacto negativo que está teniendo en la empresa» y «el enorme sacrificio que implica para los trabajadores», quienes llevan padeciendo retrasos en el pago de sus nóminas. La plantilla ya ha anunciado nuevos paros si la empresa no le paga los salarios adeudados.

«No podemos seguir asumiendo unas pérdidas que cada día nos ahogan más y que, mensualmente, alcanzan los 50.000 euros», detalla la empresa.

La compañía asegura que cada mes suma unas pérdidas de 50.000 euros

Leda ha indicado que lleva «meses esperando sin éxito una respuesta de la Junta a la solicitud de reunión» que registraron en Presidencia el pasado 29 de mayo. «A pesar del silencio inexplicable de la administración y de las serias dificultades que hemos estado atravesando, esta empresa ha cumplido con su compromiso de seguir operando hasta ahora, pero esta situación no puede mantenerse indefinidamente», ha dicho.

«Teníamos la esperanza de que la sentencia judicial que nos da la razón sobre una parte de las cantidades adeudadas abriría los ojos de la Junta», no obstante, «lejos de abandonar su postura obstinada, se reafirma en su negativa de reconocer que nos debe dinero y no podemos seguir así». Tras dicho fallo, Junta señaló que «este pronunciamiento, referido exclusivamente a un determinado período y en relación con unos determinados servicios complementarios, no prejuzga ningún otro derecho económico». En mayo el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, negó que en ese momento el Ejecutivo regional debiera a Leda 1,2 millones de euros.

«Hemos tomado esta difícil decisión para no perjudicar a otros contratos que tiene la compañía como las líneas a Sevilla, Escolares, Funcionarios y Discrecionales», concluye el comunicado.