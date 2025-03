Lea las principales noticias de este domingo, 7 mayo de 2023

R. H. Domingo, 7 de mayo 2023, 22:29 | Actualizado 22:35h. Comenta Compartir

29 pueblos extremeños ya saben que tendrán alcaldesa

La inmensa mayoría de los pueblos extremeños estarán gobernados por hombres en la próxima legislatura. Como la pasada y las anteriores. Para alcanzar la paridad en los dirigentes municipales parece que aún queda un largo camino por recorrer. No en vano, solo una de cada tres candidaturas de PSOE y PP presentadas a la cita electoral del 28 de mayo están encabezadas por mujeres. Un porcentaje similar al de Unidas por Extremadura y Ciudadanos y muy por encima de Vox. Pero en 29 pueblos de la región sus vecinos ya saben que la próxima legislatura tendrán una alcaldesa al frente de sus ayuntamientos.

Extremadura acapara un 25% de la inversión de los proyectos que piden ayudas del Gobierno

Un 25% de las inversiones de proyectos empresariales que pidieron el pasado año las ayudas de incentivos regionales del Gobierno es para proyectos en Extremadura. Respecto al ejercicio anterior, la región multiplica por seis las iniciativas que quieren acogerse a esta línea y por 160 el volumen de gasto. Los incentivos regionales son las ayudas a fondo perdido que concede el Gobierno para fomentar la actividad empresarial, ya sea mediante nuevas actividades, ampliaciones o modernizaciones. Están destinadas a zonas previamente determinadas con el objetivo de reducir las diferencias entre comunidades autónomas, repartir de forma más equilibrada las actividades económicas y reforzar el potencial de desarrollo de las regiones. Para ello, cuentan con el visto bueno de la Unión Europea y pueden acceder a financiación comunitaria.

Uno de los motoristas arrollados en Cáceres, en estado grave en la UCI

Uno de los dos motoristas arrollados la noche del pásado sábado por un vehículo en Cáceres, un joven de 36 años, se encuentra ingresado en la UCI del Hospital Universitario en estado grave con un traumatismo craneoencefálico, según ha confirmado este domingo el SES. El otro herido ha sido dado de alta. El accidente se produjo en la avenida Hernán Cortés poco antes de las once de la coche, a la altura del cruce con la calle Berrocala, cuando un vehículo de color blanco en el que viajaban dos chicas realizó un giro incorrecto llevándose por delante a los dos ocupantes de una motocicleta.

El Defensor del Paciente tacha de «vergüenza» el caso de intrusismo y urge a Vara medidas de control

La presidenta de la institución El Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha remitido una carta al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; y al consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, para reclamar que se tomen medidas urgentes de control e inspección que eviten casos de intrusismo como el detectado esta semana en Cáceres, que considera una «vergüenza», y que ha terminado con una persona detenida. En la misiva, Flores señala que este caso les lleva a la convicción «de la falta de control a la hora de la contratación de médicos y/o la vigilancia de los que trabajan en la privada», y se pregunta «¿cuánto daño ha estado haciendo este 'sujeto' a los pacientes que ha atendido cobrando del erario público?» y «¿cómo es posible que haya ejercido en otras comunidades, condenado y vuelto a contratar en Extremadura»?.

El Nuevo Vivero ya ve la orilla

El Nuevo Vivero cree en la salvación y despidió a su equipo al grito de «¡Sí se puede!» y «¡Que bote el Vivero!» Los blanquinegros sacaron un partido con el corazón y los pulmones en la mano. Sufrimiento a más no poder, pero con la fe ciega en alcanzar tierra firme al final de su tortuoso trayecto. El equipo pacense tenía que ganar por pura supervivencia y David Soto acudía al rescate de los suyos con Adilson subido al bote salvavidas. La afición empujó lo suyo para mantener a su equipo a flote. No cesó en su empeño de llevar en volandas a los suyos en un encuentro que se atascaba por los intereses de la Cultural de no ir al cuerpo a cuerpo.

El Cacereño ya es equipo de playoff

Por segunda temporada consecutiva, el Cacereño luchará por ascender a Primera RFEF. En medio de un buen ambiente de fútbol, con más de 3.300 espectadores en las gradas y a falta de una única jornada para el término de la liga regular, el equipo de Julio Cobos logró este domingo en el Príncipe Felipe su clasificación matemática para la siguiente fase tras derrotar (2-0) a un Montijo que aún tendrá que pelear para certificar su permanencia el próximo domingo en casa frente al ya descendido Diocesano.