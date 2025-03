Lea las cinco noticias principales de este viernes, 4 de agosto de 2023

R. H. Viernes, 4 de agosto 2023, 22:03 Comenta Compartir

Agosto llena los cámpines de Extremadura

Cuatrocientas personas llenan estos días el campin Río Jerte, en Navaconcejo, en el valle del cerezo en flor. Y algo parecido ocurre en los demás alojamientos de este tipo que hay en la comunidad, que están viviendo un mes tan bueno que quien no ha colgado ya el cartel de completo, seguramente lo hará en los próximos días. «Agosto va como un tiro», resume Víctor Carrón, propietario este alojamiento del norte extremeño y presidente de la Asociación regional de cámpines, que representa a un sector que vive ahora sus horas más altas del año.

Vuelve el repeinado que pide dinero en Badajoz diciendo ser veterinario

«Soy Antonio, el marido de Maricarmen, el vecino del 5ºC. ¿Sabes quién soy? Es que he salido de casa y me he dejado dentro las llaves de casa y del coche, pero como soy veterinario y tengo una urgencia, necesito que me prestes 20 euros para un taxi. Que después te devuelvo el dinero. Me conoces, ¿no? Soy el repeinado». Esta es la presentación que oyó una vecina de Valdepasillas esta semana de un completo desconocido, que no era residente en el bloque ni amigo. No le entregó dinero, pero estuvo un rato negándose a ello y al final se quedó con la duda de si había negado ayuda a un inquilino del edificio.

Los detenidos por matar a una mujer de un disparo en la cabeza en Madrid se escondían en Madroñera

Las dos personas que han sido detenidas por su presunta autoría de la muerte en Soto del Real de una mujer que presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza se escondían en la localidad cacereña de Madroñera. Allí trataron de permanecer ocultos después de los hechos, que ocurrieron el pasado mes de mayo, ha informado la Guardia Civil en un comunicado que recoge Europa Press. El día 21 a las 6.30 horas la Guardia Civil recibió una llamada del centro de salud de la localidad madrileña alertando de la presencia de una mujer muerta que había sido traslada por familiares hasta las instalaciones sanitarias.

La Policía Local de Cáceres llevará cámaras corporales para grabar las intervenciones

Los agentes de la Policía Local de Cáceres llevarán en el cuerpo cámaras con la que se grabarán las intervenciones que realicen. Estas imágenes estarán encriptadas, por lo que los agentes no podrán manipularlas, y el objetivo es que pueda recurrir a ellas en el caso de que sean reclamadas en algún procedimiento judicial. Se adquirirán un total de 18 cámaras corporales como añadido al nuevo sistema de videovigilancia que se va a implantar en la Policía Local.

El episodio de extremo calor obliga a activar la alerta en Extremadura desde este fin de semana

Extremadura se prepara para otro azote de intenso calor. Después de unos días con temperaturas «benévolas» para la época, llega un nuevo episodio de calor. Los termómetros empiezan a subir este fin de semana de forma generalizada, lo que ha obligado a activar ya la alerta por altas temperaturas en la región. Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), avisan de que este nuevo golpe térmico se convertirá en una nueva 'ola de calor', la cuarta del año -la tercera desde que empezó el verano-.