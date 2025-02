Lea las cinco noticias principales de este viernes, 21 de abril de 2023

R. H. Viernes, 21 de abril 2023, 21:52 Comenta Compartir

Mario Estévez García, profesor de la UEX: «Me ofrecieron 50.000 euros para que dijera que trabajaba en una universidad de Arabia Saudí»

Arabia Saudí también puso el foco en Extremadura para intentar captar científicos que declararan falsamente que su trabajo principal se desarrolla en instituciones árabes. En concreto, su objetivo era que aparecieran como investigadores en la Universidad Rey Abdulaziz para llevar a esta entidad a lo más alto de las clasificaciones académicas. Era su particular forma de intentar colarse en el ranking mundial de las mejores facultades del mundo y para ello intentaban captar a investigadores de gran prestigio, según publica El País. En Extremadura se pusieron en contacto con el profesor de la Facultad de Veterinaria de Cáceres, Mario Estévez.

Guardiola pide la dimisión de la ministra de Transportes y critica a Renfe

El nuevo incidente del tren extremeño con un vagón ardiendo ha vuelto a poner el foco de nuevo en la red ferroviaria de la región extremeña. La presidenta de los populares extremeños, María Guardiola, ha pedido la dimisión de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, por los incidente del «tren de la vergüenza», como lo ha tildado la líder del PP extremeño.

Piden siete meses de prisión para el agresor del alcalde de Casar de Cáceres

El próximo 27 de abril tendrá lugar en la Audiencia Provincial de Cáceres la vista previa al juicio por atentado contra la autoridad en el que el acusado es el hombre de alrededor de 40 años que el 2 de marzo del año pasado dio un puñetazo al alcalde de Casar de Cáceres, el socialista Rafael Pacheco. En esta vista se sabrá si las partes llegan a un acuerdo. No hay acusación particular porque el alcalde no se ha personado en el procedimiento. Quienes intentarán conseguir un acuerdo para evitar el juicio serán la fiscalía y la defensa.

Un cheque de más de 200.000 euros por jubilarse más tarde

La Seguridad Social ha pagado más de 200.000 euros por jubilarse más allá de la edad legal. Así lo reveló este viernes el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, durante su intervención en el acto 'La revolución sénior' organizado por el diario 65YMÁS. Significa esto que ha habido trabajadores (el ministro no ha especificado el número, aunque desde su departamento puntualizaron a este periódico que son «muy pocos») que han alargado su edad de retiro más de 16 años y medio, puesto que los nuevos incentivos que se han puesto en marcha con la reforma de las pensiones pueden suponer un pago único de hasta 12.060 euros por cada año que se retrase la jubilación.

Ana Belén y José Luis Gómez brillan en un Festival Clásico de Cáceres de comedia, capa y espada

El Clásico regresa al canon con propuestas en las que pueden volver a verse miriñaques y ropajes barrocos y en donde se deja un poco de lado esa síntesis y minimalismo, por momentos asfixiante, de los últimos tiempos. Doce obras, las mismas que el año pasado, copan el programa principal de esta cita, del 8 al 25 de junio y que cuenta con 250.000 euros de presupuesto, una cifra también muy similar a la del año pasado.

