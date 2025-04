Lea las cinco noticias principales de este sábado, 10 de junio de 2023

R. H. Sábado, 10 de junio 2023, 21:38 | Actualizado 22:23h. Comenta Compartir

Un conato de incendio en el tren Sevilla-Cáceres obliga a 170 pasajeros a bajarse del convoy

Un conato de incendio en el Media Distancia 18779 entre Sevilla y Cáceres ha obligado a interrumpir la circulación en el trayecto ferroviario entre las estaciones de Guadalcanal y Cazalla de la Sierra, en la provincia de Sevilla y muy cerca del límite con Extremadura. La avería se registró a las 19 horas. Los 170 viajeros que iban en el tren que salió esta tarde de la estación hispalense de Santa Justa han tenido que ser apeados para esperar en una zona de seguridad. Ninguno de ellos ha sufrido daños personales, informan Renfe y Adif.

Los Palomos se reivindican

«Nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Pero a nuestra alegría por ver hoy Badajoz lleno, se suma la preocupación por la ola reaccionaria en España y Europa con una ideología que busca socavar nuestros derechos. ¡No vamos a escondernos nunca!». Esta fue una de las frases del manifiesto de la Fundación Triángulo en Los Palomos de este año, una fiesta que nació como reivindicación y que mantiene su germen. Desde el escenario de la Puerta de Palmas reclamaron a la Junta de Extremadura que proteja e impulse la Ley LGTBI aprobada en 2015. «Frente al discurso del odio, el peso de la Ley». La reclamación cobra este año un peso especial, dado que la Junta de Extremadura está pendiente de un pacto entre PP y Vox. El auge de Vox en España lleva a temer un retroceso en los derechos del colectivo, que vivió con orgullo la aprobación de la Ley Trans en febrero.

Crecen en los tribunales cacereños los casos que requieren pruebas de paternidad

Hijos no reconocidos que ya de mayores no renuncian a la herencia de su padre biológico, madres solteras que exigen que el padre biológico del hijo ayude a su manutención con una pensión, hombres que presentan pruebas de que el hijo que dicen que es suyo no lo es y no quieren paga una pensión... Son cada vez más los casos que se ven en los tribunales cacereños en donde todo gira alrededor de una prueba de paternidad, que ofrece una garantía plena para saber la verdad que a veces se oculta. «En los últimos años –afirma el forense José María Montero, director del Instituto de Medicina Legal de Cáceres–, nosotros venimos realizando unas doce pruebas de paternidad anuales por procedimientos judiciales en la provincia».

El acuerdo en Castilla y León al que miran para cerrar el futuro gobierno extremeño

El apoyo a la minería, la persecución de okupas, una inmigración ordenada o la lucha contra la violencia intrafamiliar sin nombrar la machista o de género son algunos de los aspectos que forman parte del acuerdo de gobierno al que llegaron PP y Vox en Castilla y León. Lo firmaron en un documento, con fecha 10 de marzo de 2022, que puede marcar las líneas de acción en Extremadura y servir como documento base de trabajo. Si la candidata del PP a la Junta, María Guardiola, quiere ser presidenta de Extremadura tendrá que llegar a un acuerdo con Vox, algo que ya ocurrió en la región castellano y leonesa tras las elecciones autonómicas en 2022, adelantadas por el PP tras romper su gobierno con Ciudadanos.

500 manifestantes piden en Cáceres que Extremadura no sea «sacrificada»

Frases de «No a la mina» y «Los pueblos no se venden, los pueblos se defienden», fueron coreadas ayer por la tarde en una manifestación convocada por las más de 30 agrupaciones que forman 'Colectivos En Lucha Extremadura'. Alrededor de 500 personas participaron en esta protesta que comenzó pasadas la seis y media de la tarde en la Cruz de los Caídos, y llenó las calles de música con dos batucadas hasta la Plaza Mayor. Entre los participantes se encontraba Irene de Miguel, coordinadora de Podemos Extremadura. La mitad de los manifestantes eran de la Plataforma Salvemos La Montaña de Cáceres, contraria a la mina de litio.

