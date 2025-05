Lea las cinco noticias principales de este sábado, 6 de enero de 2024

R.H. Sábado, 6 de enero 2024, 21:47 Comenta Compartir

'El Niño' deja más de un millón y medio de euros en Extremadura

El sorteo extraordinario de la lotería de 'El Niño' de este 6 de enero ha traído la suerte a Extremadura, donde ha repartido más de un millón y medio de euros del primer y tercer premio. El Gordo, que ha caído en el número 94974 y ha estado muy repartido por todo el país, está dotado con 200.000 euros al décimo y se ha vendido en cinco administraciones de tres localidades extremeñas, concretamente, en Almendralejo, Miajadas y Plasencia.

El 6% de los alumnos extremeños sufre acoso escolar de forma habitual, según PISA

El 5,7% de los estudiantes extremeños se consideran acosados de forma habitual, según detalla el informe del Programa para la Evaluación Integral de Alumnos (PISA) 2022, que elabora cada tres años la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Es la conclusión a la que llega el informe PISA tras preguntar a los alumnos sobre sus experiencias en el centro educativo. Seis de cada cien sintieron durante los 12 meses anteriores a la prueba algún tipo de bullying.

Educación pospone prohibir el uso de móviles en las aulas

En Murcia, cuando los alumnos de Educación Primaria, ESO, FP y Bachillerato regresen a las clases el próximo lunes se encontrarán con una prohibición. La Consejería murciana de Educación ha decidido emitir una instrucción a los centros en los que se queda claro que queda prohibido el uso de teléfonos móviles por parte de los alumnos de forma general. Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha, Andalucía y ahora la Región de Murcia son las comunidades autónomas que han optado por esa medida restrictiva. La comunidad gallega, que la fijó en 2015, quiere, de hecho, regularizarla de forma más dura. Extremadura, de momento, la tiene en suspenso.

Eladio, el vecino de La Picuriña que murió solo en navidades

Fueron varias las señales que alertaron paulatinamente a los vecinos. El correo sin recoger o las mascotas que se paraban ante la puerta del 1ºC, pero sobre todo las varias jornadas que llevaban sin cruzarse con Eladio. «Al final vi un líquido que salía por debajo de la puerta y tras llamar varias veces y no obtener respuesta, me fui a comisaría para que me dijeran cómo actuar», explica Juana Alves, presidenta de la comunidad de propietarios del bloque de viviendas número 1 de la calle José Cascales Muñoz, en Badajoz.

El protagonismo de Leonor en su primera Pascua Militar

La Princesa de Asturias ha sido una de las grandes protagonistas de la Pascua Militar. En su primera presencia en este acto solemne, vestida con el uniforme de dama cadete de la Academia General Militar y con la banda azul celeste de la orden de Carlos III, Leonor ha visto como tanto su padre como la ministra Margarita Robles se han referido en sus discursos a su nueva vida en el Ejército desde agosto pasado.