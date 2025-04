Lea las cinco noticias principales de este sábado, 23 de diciembre de 2023

R. H. Sábado, 23 de diciembre 2023, 22:33 Comenta Compartir

Una colisión múltiple en la A-5 corta dos carriles en la salida de los túneles de Miravete

Aparatoso accidente con choques en cadena en la A-5, muy cerca de los túneles de Miravete. El balance del siniestro deja ocho heridos leves, once vehículos implicados y los dos carriles en sentido Badajoz cortados. Los vehículos accidentados obstaculizan la calzada desde unos minutos después de las seis de la tarde, a la altura del kilómetro 219, en el término municipal de Deleitosa. Según la Guardia Civil de Tráfico, se han producido dos colisiones consecutivas en diferentes puntos, en sentido Badajoz, y una tercera en sentido Madrid, por una posible distracción. En la zona se formaron retenciones y hasta allí se movilizaron guardias civiles, varias ambulancias y bomberos de la Diputación de Cáceres.

Un muerto y dos heridos en dos accidentes en la A-66 cerca de Monesterio

La operación salida de Navidad se cobró anoche su primer muerto en las carreteras extremeñas. Lo hizo en en el kilómetro 730 de la Autovía Ruta de la Plata, sentido Sevilla, a unos ocho kilómetros de Monesterio y muy cerca de la salida de la A-66 hasta el Complejo Leo. El primer siniestro se ha producido pasadas las 21.30 horas cuando un vehículo se ha salido de la vía, quedando «en el carril izquierdo con el morro mirando al contrario» en sentido Sevilla, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Cae una secta en La Vera que prometía «curar» a gais mediante sexo «sanatorio» con la gurú

La homosexualidad tiene cura, según su credo. Para ello, ofrecían una terapia «heterosexualizante» basada en dos principios: abstinencia y relaciones sexuales «sanatorias» con la gurú del grupo, que los investigadores consideran sectario y de carácter destructivo. Junto a ella ha sido detenido su marido, que es psicólogo y que no sólo avalaba estos fundamentos, sino que consentía los tratamientos sexuales que aplicaba su mujer. La investigación, desarrollada al alimón entre Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, desembocó el sábado 16 de diciembre en los arrestos del matrimonio por su presunta participación en delitos contra la salud pública, lesiones, contra la libertad sexual, contra los derechos de los trabajadores, intrusismo profesional, coacciones, contra la integridad moral, blanqueo de capitales y asociación ilícita. Han sido detenidos en un pequeño pueblo de Cáceres.

Cancelación de vuelos en el aeropuerto de Badajoz: «Se respira una impotencia tremenda»

Iberia cancela dos vuelos y desvía otros dos por la intensa niebla. Ha ocurrido en plena 'Operación Salida' por Navidad, una fecha muy sensible en la que el aeropuerto de Badajoz, por culpa de la niebla matinal, ha dejado en tierra a un centenar de pasajeros que esperaban llegar a Barcelona y Palma de Mallorca. Igualmente, los pasajeros que venían en esos vuelos con destino a Badajoz acabaron en Sevilla. Algunos, como Paz López, se han subido hoy al avión a las ocho de la mañana y no han llegado a casa hasta pasadas las cuatro de la tarde. «Hemos esperado dos horas al autobús en Sevilla. Si ya saben que hay niebla, ¿por qué no se anticipan?», se preguntaba agotada tras una mañana de incertidumbre.

Ampliar Momento en el que Victoria Martínez se reencuentra con su hija Adriana en la estación de tren de Cáceres este sábado ARMANDO

Reencuentros en la estación por Navidad

Falta más de media hora para que el tren intercity 00190 que ha partido temprano de Chamartín, en Madrid, haga su entrada en la vía cinco de la estación de ferrocarril de Cáceres. La llegada está prevista a las 11 y 59 minutos de la mañana de un 23 de diciembre soleado pero frío, víspera de Nochebuena. Clemente Montano aguarda paciente. Este profesor jubilado de Alcántara espera a su hija Elena, que trabaja como médico residente en Santander. Ella viajó el viernes hasta Madrid y este sábado cogió el tren hasta Cáceres, desde donde pusieron rumbo al pueblo. «Tengo una alegría en el cuerpo que no veas. Cuesta pasar tanto tiempo sin ver a los hijos...», admite Clemente, que también recogió a su hija pequeña, Teresa, que reside en Cáceres.