Lea las cinco noticias principales de este miércoles, 29 de noviembre de 2023

Miércoles, 29 de noviembre 2023

Las cuentas de la Junta para 2024 apuestan por el gasto social pese a la bajada de impuestos

Más gasto social con menos impuestos. El Gobierno regional destaca que las cuentas de 2024 aumentan las partidas destinadas a sanidad, educación y dependencia a pesar de que habrá una nueva rebaja fiscal con la supresión del impuesto de sucesiones para la gran mayoría de los contribuyentes. La consejera de Hacienda de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha registrado este miércoles en el Parlamento regional el proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo año. Como avanzó ayer la presidenta extremeña, María Guardiola, se trata de unas cuentas históricas con la cifra más alta de siempre, 8.127,1 millones de euros, 346 más que el presente ejercicio.

La Junta pide modificar el convenio de Albufeira para disponer de más agua para riego

La Junta de Extremadura, a través del consejero Ignacio Higuero (Vox), dice que hay que replantearse el convenio de Albufeira, firmado por España y Portugal y que asegura unos caudales mínimos de los ríos Tajo y Guadiana, y otros ríos transfronterizos, a su entrada en el país vecino tras recorrer la región. Higuero sostiene que el proyecto de regadío de Tierra de Barros podría tener más garantía de agua si se cambia ese tratado internacional, con menos agua entrando en Portugal. «Se firmó mucho antes de que se pusiera en marcha Alqueva (el mayor embalse de Europa) y ahora nuestros hermanos portugueses tienen en riego 150.000 hectáreas para la agricultura y buscan regar otras miles más», ha aseverado Higuero en su comparecencia, en comisión, en la Asamblea regional.

Gallardo: «Si soy secretario general del PSOE de Extremadura, dejaré la alcaldía de Villanueva»

Miguel Ángel Gallardo Miranda, 49 años, presidente de la Diputación de Badajoz desde 2015 y alcalde de Villanueva de la Serena desde 2003, optará a convertirse en el nuevo secretario general del PSOE de Extremadura, en sustitución de Guillermo Fernández Vara, al frente de los socialistas extremeños desde 2008. «Comuniqué a Vara que yo no iba a estar mareando la perdiz, porque ustedes merecen todo mi respeto y yo me tengo que dedicar a trabajar en el Ayuntamiento y en la Diputación sin que en todos los actos me pregunten», expresaba Gallardo en una rueda de prensa celebrada esta mañana en la casa del pueblo de su localidad natal.

Rescatan a un matrimonio que se perdió recogiendo setas en Alía

Recogían setas en una finca de Alía cuando se despistaron y se vieron incapaces de regresar al lugar en el que habían dejado aparcado el vehículo. La Guardia Civil de Guadalupe rescató este martes a un matrimonio que se había perdido en una zona del término municipal de esta localidad cacereña. El matrimonio se encontraba algo nervioso pero en perfectas condiciones de salud, según ha informado este miércoles el Cuerpo de Seguridad. Fue el marido quien avisó a los agentes del puesto de Guadalupe, que se desplazaron de inmediato al lugar indicado para dar con su paradero lo antes posible, ya que estaba cayendo la noche y las condiciones meteorológicas no eran favorables debido a la niebla que hubo durante el día.

El Ayuntamiento de Jaraíz, el primero de la región condenado por muertes provocadas por el amianto

El Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera ha sido condenado a indemnizar a dos familias de la localidad cacereña por el fallecimiento de dos trabajadores municipales. Sus muertes estuvieron provocadas por la exposición al amianto antes de 2002. En España este tipo de material cancerígeno fue prohibido en 2002, dejándose de utilizar a partir de entonces, ya que el fibrocemento al manipularse libera fibras de amianto o polvo tóxico que podía ser inhalado por el operario -como es el caso- que realizase la reparación o sustitución de las tuberías de las canalizaciones de agua y saneamientos.

