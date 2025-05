Lea las cinco noticias principales de este miércoles, 22 de marzo de 2023

Redacción Miércoles, 22 de marzo 2023, 21:43 Comenta Compartir

La moción fallida de Vox lanza la campaña del 28-M

Ninguna sorpresa. La moción de censura de Vox, con el veterano economista Ramón Tamames como candidato, no solo no logró salir adelante sino que no cosechó más apoyo que el de los diputados del partido de Santiago Abascal y el de Pablo Cambronero, exmiembro de Ciudadanos. Fueron 201 votos en contra por 53 síes y 91 abstenciones, del PP y de los diputados expulsados de UPN. Un resultado que pone de manifiesto el deseo del primer partido de la oposición de marcar distancias respecto a la ultraderecha pero también su necesidad de no quemar las naves ante el ciclo electoral, las autonómicas y municipales del 28 de mayo y las generales de diciembre.

Muere un hombre tras el choque entre un turismo y un camión en Almendralejo

Un hombre ha muerto este miércoles en Almendralejo tras la colisión de un turismo con un camión en un polígono industrial. En concreto, el accidente ha tenido lugar en calle Mecánica, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta a las 14:14 horas de este miércoles. Como consecuencia de la colisión, en una glorieta junto a la nave de la empresa Ondupack, otras dos personas han resultado heridas. Se trata de un hombre y una mujer, ambos con politraumatismos.

Profesores de la concertada también podrán jubilarse a los 62 años

La jubilación anticipada de los maestros de la concertada en Extremadura ya es una realidad. El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado la suscripción de un acuerdo entre la Consejería de Educación y Empleo y las organizaciones patronales y sindicales de la enseñanza concertada para el fomento de la jubilación parcial y la incentivación de la celebración de contratos de relevo.

Belén Rueda, Silvia Abril o Ramoncín, en la programación del Festival de Teatro

Un concierto sobre la Orestida, de Esquilo, para inaugurar la 69 edición del Festival de Teatro de Mérida, la edición en la que el certamen cumple 90 años desde que la 'Medea' de Margarita Xirgú recuperase las piedras del Teatro Romano emeritense. Una programación en la que aparecen Belén Rueda, Silvia Abril, Pepón Nieto, Pepe Viyuela o Ramoncín. El Festival, con diez representaciones en Mérida, acabará el 27 de agosto. Según su director, Jesús Cimarro, está volcado singularmente este año en la comedia. Se mantienen las extensiones en Medellín, Regina y Cáparra y se agrega a este listado Madrid, con funciones en julio.

Semana Santa calurosa en Extremadura con temperaturas de hasta 30 grados

La Semana Santa de 2023, del 3 al 10 de abril, será probablemente seca y «bastante» calurosa, sobre todo en la mitad sur, donde los termómetros rozarán o superarán los 30 grados centígrados, y se quedarán en valores cálidos pero más cercanos a los normales en el resto, al menos su primera mitad, según pronostica Meteored (tiempo.com) que no espera precipitaciones «de momento». En rueda de prensa, el meteorólogo de tiempo.com José Antonio Maldonado, ha pronosticado temperaturas de 3 a 6 grados por encima de la media «sobre todo» en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia así como menos precipitaciones de lo habitual en esas zonas y en Canarias.

