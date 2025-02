Lea las cinco noticias principales de este miércoles, 24 de enero de 2024

R. H. Miércoles, 24 de enero 2024, 21:19 Comenta Compartir

Badajoz afirma que no ha habido solicitudes para reparar viviendas por Efraín

El Ayuntamiento de Badajoz afirma que no podrá gastar los 2,1 millones de euros concedidos por la Junta de Extremadura para reparar daños causados por la borrasca Efraín debido a la falta de solicitudes y a que los posibles beneficiarios no cumplían con los requisitos de la convocatoria. De esa forma, asegura que no renuncia a esos fondos, sino que simplemente no se han podido gastar. Como ha adelantado HOY, Badajoz recibió inicialmente 2,1 millones de euros para reparación de viviendas e incluso contó por anticipado con la mitad, algo más de 1 millón de euros. Pero finalmente ha tenido que devolver ese dinero por falta de ejecución.

Lara Garlito competirá con Gallardo por la Secretaría General del PSOE: «Me lo han pedido los compañeros»

Los socialistas extremeños tendrán que elegir en primarias a su nuevo secretario general. El alcalde de Villanueva de la Serena y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, no es el único que quiere convertirse en el nuevo líder del PSOE. La vicesecretaria general del partido y vicepresidenta primera de la Asamblea, Lara Garlito, anuncia que también estará en la carrera por suceder a Guillermo Fernández Vara.

El Supremo confirma las condenas a los autores del robo de vinos en Atrio

El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas impuestas a los dos autores del robo de Atrio. La Sala de los Penal mantiene la pena de cuatro años y medio de prisión a Constantín Gabriel Dumitru y de cuatro años a Priscila Lara Guevara. Constantín La pareja se llevó 45 botellas de la bodega del restaurante Atrio valoradas en 1,6 millones de euros. Dos años y tres meses después del robo, los valiosos caldos siguen sin aparecer. El Supremo ratifica íntegramente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que confirmó a su vez la dictada por la Audiencia Provincial de Cáceres.

La Policía busca en el Guadiana a la mujer desaparecida desde el lunes en Badajoz

Ya han pasado dos días y no saben nada de Manuela. Familiares y amigos de Manuela Castillejo Calderón continúan muy preocupados por esta vecina de la barriada pacense de San Fernando de la que no saben nada desde la tarde del pasado lunes. La Policía Nacional está llevando a cabo este miércoles un operativo de búsqueda por la zona del río Guadiana a su paso por Badajoz. Estas labores las están desarrollando agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Badajoz, en colaboración con la Policía Judicial.

Óscar Puente: «Las quejas de Extremadura tienen justificación»

El ministro de Transportes, Óscar Puentes, ha asegurado este miércoles en el Congreso de los Diputados que los agravios de los que se queja Extremadura sobre infraestructuras «tienen absoluta justificación». Así lo ha dicho Puente en una comparecencia en la Comisión correspondiente para explicar las líneas generales de su departamento durante esta legislatura. El ministro se refirió a la región cuando estaba haciendo un repaso de los últimos logros de su departamento, entre los que citó la electrificación de la vía entre Plasencia y Badajoz, «con lo que Extremadura ha dejado de ser la única comunidad sin un solo kilómetro de ferrocarril electrificado».

