Lea las cinco noticias principales de este miércoles, 9 de agosto de 2023

Aumenta la población en Extremadura por primera vez desde 2012 por la llegada de los extranjeros

El Instituto Nacional de Estadística acaba de darle a Extremadura la noticia que llevaba más de una década esperando, y es que ha ganado población. A fecha 1 de julio, tenía 1.053.774, que son 122 más que tres meses antes.

5.701 profesores conocen el destino en el que impartirán clases el próximo curso

La Consejería Educación, Ciencia y Formación Profesional ha publicado este miércoles adjudicación definitiva de destinos de los docentes no universitario para el curso escolar 2023/2024. Se ha decidido incluir 285 plazas que no estaban contempladas en el listado provisional, publicado el 28 de julio; y, por tanto, no se habían previsto anteriormente.

Debe pagar 3.000 euros a la pareja de su ex por darle una paliza en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres

El insólito suceso ocurrió el 8 de abril del año pasado, cuando dos mujeres, madre e hija, se encontraron al hombre que había sido pareja de la hija. Él iba acompañado de su pareja actual, y esta mujer fue la que resultó agredida por las otras dos en el interior del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres.

Dos detenidos en Zafra cuando transportaban una 'narcolancha' por la N-432

Dos hombres han sido detenidos al transportar una embarcación de las que habitualmente utilizan los narcotraficantes en un remolque. La lancha de 12 metros de eslora estaba oculta en el polígono industrial de Zafra.

Detenida en Villanueva de la Serena por adormecer a mujeres para robar en sus casas

Agentes de la Policía Nacional detuvieron este pasado lunes 7 de agosto a una mujer de 30 años por su presunta autoría de tres delitos de robo con violencia e intimidación. Tras tomar alguna bebida, las víctimas, casi siempre mayores, perdían el conocimiento y la presunta ladrona aprovechaba para sustraer dinero y joyas.

