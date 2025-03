Lea las cinco noticias principales de este miércoles, 10 de mayo de 2023

R. H. Miércoles, 10 de mayo 2023, 21:34 | Actualizado 23:37h. Comenta Compartir

Un vecino muere tras caerse por una escalera sin barandilla en una acera de Badajoz

«Mari, lo siento mucho», le dice una vecina a María Victoria Blanco cuando la ve en la calle La Lamprea, en La Luneta. Mari la abraza y se echa a llorar. «No puedo, no puedo mirar esa escalera», se lamenta. Su vecina la abraza más fuerte y María Victoria se derrumba. «No puedo remediarlo, no tiene remedio. No se merecía morir así». María Victoria Blanco se refiere a su marido, Antonio Reyes, que murió el pasado 2 de mayo tras 14 días en coma en el hospital. Este pacense de 66 años sufrió un trauma craneal grave al caerse de una escalera en su barrio con un desnivel de dos metros de altura y sin barandilla.

Los soldados extremeños de Bótoa serán desplegados en Líbano y Letonia

Los soldados de la Brigada Extremadura XI, acuartelados en la base General Menacho de Bótoa, serán desplegados durante los próximos meses en Líbano y Letonia. Así lo ha asegurado este miércoles en Bótoa la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha informado que efectivos de la Extremadura XI viajarán en noviembre a Líbano formando parte de la Operación 'Libre Hidalgo' de los cascos azules de Naciones Unidas.

El falso médico: «Donde yo tenga que hablar hablaré»

El supuesto falso médico que fue contratado por el SES y vio a pacientes en Alagón del Río, Navaconcejo y Jaraíz de la Vera está a la espera de ser llamado como investigado por el juzgado número tres de Plasencia. Fue detenido por la Guardia Civil después de que hubiera sospechas de que estaba ejerciendo como facultativo sin serlo. El diario HOY ha estado intentado contactar con Eduardo G. C. para darle la oportunidad de explicarse y este jueves ha respondido a las llamadas de este medio.

Se buscan voluntarios para encontrar al montañero que desapareció en Navidad

La Fundación QSD Global, que tiene entre sus impulsores al periodista Paco Lobatón, famoso por su etapa como presentador del programa 'Quién sabe dónde' (TVE), está buscando voluntarios para una nueva batida de búsqueda de José Antonio Martínez, el montañero de 45 años que desapareció el pasado 29 de diciembre mientras hacía la ruta entre la plataforma de El Travieso (Candelario, Salamanca) y el pico Calvitero (Cáceres). El operativo se desplegará el próximo día 14, aunque el plazo para apuntarse termina este viernes día 12.

