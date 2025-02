Lea las cinco noticias principales de este miércoles, 12 de abril de 2023

R. H. Miércoles, 12 de abril 2023, 22:21 Comenta Compartir

No habrá condenas de 20 años de prisión pero sí ingresarán en prisión buena parte de los miembros de un clan familiar de narcotraficantes radicado en Badajoz que se han sentado este miércoles en el banquillo de la Audiencia Provincial de Badajoz para responder de las acusaciones de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y atentado a agente de la autoridad. En total había 30 acusados pero el acuerdo pactado por las defensas solo concede la absolución por falta de pruebas a nueve de los procesados, la mayoría parejas de los condenados, mientras que para el resto se fijan penas que en algún caso superan los seis años de prisión.

Ampliar Pared que se ha derrumbado en el Instituto Gabriel y Galán.

La caída de una pared del IES Gabriel y Galán de Plasencia obliga a desalojar el centro

El lienzo exterior del pabellón dos del Instituto Gabriel y Galán se ha venido abajo. Ha ocurrido hace aproximadamente una hora y los bomberos trabajan en estos momentos en el centro, para retirar los cascotes y acordonar la zona. «Nos hemos llevado un tremendo susto y aún estamos tratando de digerirlo», señala David Moreno, director el instituto. Pero, afortunadamente, solo un susto porque la caída de la pared no ha causado ningún daño personal. «Nadie ha resultado herido porque en ese momento no había nadie en esa parte exterior del instituto, donde ha caído la pared», aclara David Moreno.

Sorprenden a cuatro encapuchados robando en un domicilio de Badajoz

La Policía Nacional, en colaboración con agentes de Policía Local, detuvieron el pasado 4 de abril a dos personas por su presunta autoría de un delito de robo con fuerza, allanamiento de morada y atentado agente de la autoridad. Los hechos sucedieron sobre las 03:00 horas cuando una vecina de la avenida José María Alcaraz y Alenda manifestó que escuchaba fuertes ruidos provenientes de un domicilio cercano. Los agentes que acudieron al lugar de los hechos bajaron a la zona del garaje del edificio, ya que el ascensor se dirigía a esa planta, sorprendiendo a cuatro hombres encapuchados que salían del mismo.

Cáceres prepara cambios urbanísticos para permitir macroplantas fotovoltaicas en suelo protegido

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha resaltado esta mañana que el Ayuntamiento mantiene su apuesta por un tipo de desarrollo económico basado en la instalación de macroplantas fotovoltaicas. Cree además que estás pueden ir perfectamente en suelo protegido no urbanizable, ya que el hecho de que un terreno tenga algún tipo de protección ambiental no significa, opina, que no se pueda intervenir en él para generar empleo y actividad económica. «No comparto un ecologismo que solo piensa en cómo está el patio de mi casa», ha reseñado.

El conductor que circuló en sentido contrario por la A-66 y la A-5 rozó a un vehículo

Un conductor de 78 años ha sido interceptado este miércoles por la Guardia Civil de Tráfico tras circular en sentido contrario por la A-66 y después por la A-5, a la altura del término municipal de Mérida, donde se cruzan las dos autovías. Sobresaltados, varios testigos presenciales alertaron esta tarde a través de la centralita del 112 Extremadura de la presencia de un vehículo circulando en sentido opuesto. El turismo infractor, un Peugeot 407, ha llegado a rozar la carrocería de otro coche al cruzárselo