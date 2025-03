Lea las cinco noticias principales de este martes, 2 de mayo de 2023

R.H. Martes, 2 de mayo 2023, 21:27 Comenta Compartir

La Junta recurre la demolición de la presa de Valdecaballeros

La Junta de Extremadura ha presentado un recurso de alzada ante el Ministerio para la Transición Ecológica en el que pide la suspensión de la resolución de la Dirección General del Agua que requiere a los titulares de la concesión la demolición de la presa de Valdecaballeros. El Ejecutivo regional considera que la decisión ministerial produce indefensión a esta Administración como parte interesada del procedimiento, ya que no ha sido informada de la misma ni ofrecida la posibilidad de realizar las alegaciones oportunas. Así, Vara ha considerado un «verdadero disparate» porque a la región le «hace falta» dicha infraestructura.

Un juzgado de Almendralejo investigará el atropello mortal de un niño en Aceuchal

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Almendralejo, por ser el que estaba de guardia el 1 de mayo, será el que instruya el caso por la muerte de Antonio, el niño de 2 años que sufrió un atropello mortal en la localidad de Aceuchal (5.500 habitantes), la tarde del lunes. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) el juzgado está a la espera de que llegue el atestado de la Guardia Civil y de que se certifique en el registro civil la muerte del menor. El siguiente paso, una vez que llegue el atestado al juzgado de la capital de Tierra de Barros, será abrir diligencias. Si se cree necesario, se pedirán pruebas y se llamará a declarar al conductor o posibles testigos del suceso, o, por el contrario, se archivará la causa.

Absuelto el policía acusado de matar de un disparo a un preso fugado en Cáceres

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura, ha decido absolver al policía nacional procesado por la muerte de un preso que se dio a la fuga en Cáceres.El TSJ ha anulado de esta manera la sentencia de la Audiencia de Cáceres del 28 de noviembre de 2022, que encontró al policía culpable de un delito de homicidio por imprudencia menos grave, y le condenaba a pagar una multa de 2.700 euros, se le privaba del derecho al porte y tenencia de armas por tiempo de seis meses, y se indicaba que él y el Estado debían indemnizar a los padres y a un hermano del fallecido con 108.000 euros.

Más de 3.000 mujeres sufrieron violencia de género en 2022 en Extremadura

Extremadura ha registrado el pasado año 2022 un total de 3.137 mujeres víctimas de violencia de género, lo que supuso un aumento del 21,2 por ciento respecto al año anterior, por encima del aumento nacional, que ha sido del 10,7 por ciento.El 87 por ciento de las víctimas de violencia de género han sido españolas y el 13 por ciento han sido de nacionalidad extranjera, según ha informado el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEx) en nota de prensa.

La Junta Electoral anula la lista de Pacma a la Asamblea de Extremadura

No serán finalmente trece, sino doce, los candidatos a la Presidencia extremeña, porque la Junta Electoral de la provincia de Badajoz no ha refrendado la lista presentada por el Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma), por lo que no podrá concurrir a la cita electoral del 28 de mayo. Desde esta formación, que lo hacía solo con una lista por la provincia pacense encabezada por Ángela Casillas, explican que no han podido atender el requerimiento de la Junta Electoral «en las 48 horas que hay de plazo para subsanar el error que había». Un error que no aclaran cuál es, «pero que nos impide en cualquier caso poder concurrir en esta ocasión en Extremadura». La no proclamación de la candidatura de Pacma es el cambio más destacado en la publicación ya definitiva de las listas presentadas a la Asamblea, pero no el único.