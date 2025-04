Lea las cinco noticias principales de este martes, 14 de marzo de 2023

REDACCIÓN Martes, 14 de marzo 2023, 22:19 | Actualizado 22:41h. Comenta Compartir

El aceite inmovilizado en Extremadura se mezcló con otro no apto para el consumo

Un lote de aceite distribuido principalmente en Salvatierra de los Barros (1.590 vecinos, Sierra Suroeste) y su entorno se vendió cuando no era apto para el consumo. Los primeros análisis realizados por la Junta de Extremadura a una de las marcas inmovilizadas por fraude en el etiquetado de aceite ofrecen las peores previsiones posibles: no se trata de un mero fraude sino de un delito contra la salud pública. La muestra analizada vendida en Salvatierra, según los parámetros estudiados, es mezcla de aceite lampante con aceites refinados. La ha analizado el laboratorio Agroalimentario de Extremadura, en este caso de la marca 'Cortijo del Oro'. Este resultado -que hay aceite lampante, no apto para el consumo- supone un delito contra la salud pública y se dará traslado a la justicia, expresa la Junta de Extremadura.

Ampliar C. MORENO

El acusado de intentar matar al exnovio de su pareja en Badajoz confiesa que le pinchó

Pedro J.V. no recuerda con qué le pinchó, pero sí se confiesa autor de la grave lesión que pudo costarle la vida a Francisco Javier C.C., el exnovio de la chica con la que Pedro tiene dos hijos en común. Víctima y agresor coincidieron este martes en la sala de vistas de la Audiencia para esclarecer una tentativa de homicidio para la que la Fiscalía y la acusación particular piden diez años de cárcel.

Cepsa construirá dos plantas fotovoltaicas en Extremadura, con 260 millones de inversión

La petrolera Cepsa se adentra en Extremadura como promotor de proyectos renovables. La multinacional construirá en los términos municipales de Mérida y La Nava de Santiago dos plantas fotovoltaicas que suman 375 megavatios (una de 250 y otra de 125), que supondrán la inversión de 260 millones de euros y la necesidad de hasta 670 trabajadores en los momentos pico de construcción. Las previsiones de Cepsa pasan porque no cuente con los permisos ambientales hasta 2025. Es el Ministerio para la Transición Ecológica el encargado de la evaluación ambiental al superar los 50 megavatios. Al mismo tiempo, la petrolera contempla poder iniciar la construcción de los dos parques fovoltaicos en suelo extremeño en 2027.

Ampliar HOY

Amazon pide el último permiso para comenzar a funcionar en Badajoz

Amazon ya ha registrado el último permiso para comenzar a operar en el centro logístico que ha levantado en Badajoz. Urbanismo tramita estos días la licencia de inicio de actividad, que permitirá su apertura, después de que hayan acreditado que las obras están terminadas y que corresponden con los planos registrados en el Ayuntamiento. El alcalde, Ignacio Gragera, ha confiado este martes en que no se produzcan inconvenientes y que todos los informes sean positivos.

Ampliar

21 días jugando al tute a la luz de velas y candiles en Cáceres

Con luz o sin ella yo no he dejado de venir aquí ningún día. Pero esto de no vernos bien no era muy normal», relata Antonio García, de 71 años, tras pagar su consumición a Isabel en el hogar de mayores de Aldea Moret. Desde el pasado 21 de febrero no había suministro eléctrico en el local, rememora la encargada de este local de titularidad municipal, tras la decisión del presidente de la asociación de mayores. El motivo, las facturas que estaban llegando y que eran inasumibles.

Temas

Alerta

Amazon

Badajoz

Extremadura