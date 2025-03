Lea las cinco noticias principales de este jueves, 18 de mayo de 2023

R. H. Jueves, 18 de mayo 2023, 22:37 Comenta Compartir

El incendio de Las Hurdes pasa a la Sierra de Gata y se acerca al mayor polvorín de Extremadura

Un incendio con toda la pinta de ser intencionado se paseó este jueves por Las Hurdes y sigue activo, devorando hectáreas desordenadamente, al capricho del viento. A última hora de este jueves, la Junta anunció que ya había entrado en la Sierra de Gata. El fuego se dirige hacia al valle del Árrago, una zona en la que están algunos de los bosques más frondosos de Extremadura, con una densidad arbórea extraordinaria, como el pinar de Descargamaría, considerado el mayor polvorín de la región, un paraje donde si el fuego llegase a entrar, sería muy difícil de parar.

Transporte escolar y renta darán prioridad en el acceso a los comedores gratuitos

Los usuarios de transporte escolar y las familias con rentas bajas tendrán prioridad en el acceso a los comedores escolares gratuitos. La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura ha publicado los criterios de adjudicación de plazas para este servicio para el próximo curso. Como novedad, será la primera vez que se podrán solicitar sabiendo que no tendrán ningún coste para las familias.

Más de 500 personas se manifiestan en Mérida para exigir ayudas directas por la sequía

Más de 500 personas se han manifestado este jueves en las inmediaciones de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio en Mérida para exigir más ayudas directas al sector agroganadero extremeño que ayuden a paliar los efectos de la sequía y también del encarecimiento de los costes de producción. Las protestas, convocadas por la organización agraria Apag Extremadura Asaja, continuarán a partir del 28 de mayo.

Así es el palacete en el que se casará Soraya Arnelas en Cáceres

La cantante Soraya Arnelas contraerá matrimonio con su pareja, Miguel Ángel Herrera, el próximo 15 de julio en Cáceres. Lo ha anunciado en una exclusiva para la revista Semana. El lugar elegido por la cacereña para el enlace, que será una ceremonia civil, es la casa señorial Huerta del Conde, según ha detallado la artista a la publicación. Las instalaciones del palacete, propiedad de la familia Gutiérrez-Ulecia Vigara y cuyos orígenes se remontan al siglo XIX, se están acondicionando para la celebración de eventos.

Nadal pone «punto y aparte» a su carrera

Rafa Nadal no estará en Roland Garros, ni en los torneos después de París. El balear pone «punto y aparte» a su carrera deportiva y apunta a 2024 como su último año en el circuito. «La lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como nos hubiera gustado. Hemos trabajado sin parar, siempre con la vista puesta en siguientes objetivos. Y el último, el más importante, que es Roland Garros, se hace imposible, con lo cual no voy a poder ir después de muchos años sin faltar a la cita, con todo lo que supone y lo difícil que es para mí. No es una decisión que tomo yo, la toma mi cuerpo», explicó el de Manacor en una rueda de prensa organizada este jueves en su academia.

Temas

Extremadura