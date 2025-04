Lea las cinco noticias principales de este jueves, 9 de marzo de 2023

REDACCIÓN Jueves, 9 de marzo 2023, 21:39 Comenta Compartir

Alerta alimentaria por nueve marcas de aceites andaluzas a la venta en Extremadura

Salud Pública ha inmovilizado ya grandes cantidades de este producto a la venta en distintos establecimientos, almacenes, mercadillos o gasolineras. El SES confirma que el aceite intervenido se ha vendido en toda Extremadura. Las marcas fraudulentas son Acebuche, Virgen del Guadiana, Cortijo del Oro, La Campiña de Andalucía, Galiaceite 2022, La Abadía, Villa de Jerez, Don Jaén Aceite 2019 e Imperio Andaluz.

El 'caso Mediador' conecta con una enorme red corrupta por toda España de la Guardia Civil

El 'caso Mediador' es solo la punta del iceberg. Según las diferentes investigaciones abiertas por Asuntos Internos (AAII) de la Guardia Civil, la trama que lideraba el exdiputado socialista Tito Berni y en la que participaba supuestamente de manera activa el general de la Guardia Civil en prisión Francisco Espinosa Navas, no era, ni mucho menos, una red de corrupción independiente, sino que está íntimamente relacionada con otras tramas que podrían haber amañado hasta 200 contratos más, sobre todo de reparaciones en cuarteles, pero no solo.

La instrucción del fraude en los cursos de formación termina tras preguntar a 10.000 alumnos si fueron a clase

Ocho años después, la causa abierta por los juzgados extremeños por un presunto fraude en los cursos de formación llega a su fin. El proceso no está finiquitado formalmente pero en las próximas semanas puede recibir el impulso definitivo si la Audiencia Provincial de Badajoz apoya a los dos juzgados instructores en su decisión de dar por concluida la investigación. En ese pronunciamiento puede pesar el esfuerzo hecho por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y los fiscales adscritos a la Sección Económica de la Fiscalía de Badajoz para determinar si las 600 actividades investigadas se realizaron y justificaron de forma correcta.

«Me llamaron a las 12 de la noche y me dijeron que había un riñón para mí»

La vida de Ángel Terrones, un cacereño de 63 años, cambió de repente. Casi de la noche a la mañana pasó de no tener graves problemas de salud a enfrentarse a varios a la vez. En el día Mundial del Riñón, que se celebra bajo el lema 'Prepararse para lo inesperado, apoyando a los vulnerables', echa la vista atrás y cuando ni siquiera ha pasado un mes desde que recibió su trasplante, cuenta a HOY cómo se enfrentó al diagnóstico, la incertidumbre y la llamada telefónica más esperada. «Me llamaron a las doce de la noche y me dijeron que había un riñón para mí. Estaba ya acostado, me levanté y cogí un taxi con mi mujer de Cáceres a Badajoz», recuerda Ángel.

Alberto Casero y el Tito Berni piden la indemnización que les corresponde como exdiputados

Tanto el exdiputado del PP Alberto Casero, que dejó el escaño tras ser procesado por el Tribunal Supremo por prevaricación y malversación en su etapa de alcalde de Trujillo (Cáceres), como el socialista canario Juan Bernando Fuentes Curbelo, obligado a dimitir tras conocerse que estaba siendo investigado por la trama de corrupción del caso Mediador, han solicitado a la Mesa del Congreso que se les abone la indemnización que les corresponde al dejar la Cámara.

