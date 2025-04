Lea las cinco noticias principales de este jueves, 21 de diciembre de 2023

R. H. Jueves, 21 de diciembre 2023, 21:32 Comenta Compartir

Emiten una orden de búsqueda de las dos hermanas de la casa incendiada en Zalamea

El Juzgado de instrucción número 1 de Castuera ha emitido una orden de búsqueda y captura de Matilde y Manuela, de 51 y 54 años, las dos hermanas de la vivienda incendiada hace ocho días en Zalamea de la Serena. El TSJEx ha explicado que se ha emitido esta requisitoria dado que todavía no está la autopsia preliminar y no se sabe a quién pertenece el cuerpo encontrado en la casa.

Hallan muertos a los dos militares desaparecidos en unas maniobras

Los efectivos de rescate han hallado sin vida los cuerpos de los dos militares desaparecidos en un lago del municipio de Obejo, en Córdoba, mientras formaban parte de unas maniobras cercanas a la base de la brigada Guzmán el Bueno X en Cerro Muriano. El dispositivo de búsqueda se activó a primera hora de la mañana después de que los compañeros de los dos uniformados informaran a sus superiores de que no habían aparecido en el punto de encuentro tras concluir el ejercicio. Otros dos soldados tuvieron que ser atenidos por los servicios médicos con síntomas de hipotermia, ya que la temperatura ambiente en esos momentos no superaba los cuatro grados. El Ejército de Tierra confirmó que hubo un «accidente», pero no ofreció en un primer momento detalles.

Al menos once muertos en un tiroteo en la Universidad de Praga

Un tiroteo en la plaza Jan Palach dode se ubica la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Praga, en República Checa, se ha saldado con al menos once muertos y nueve heridos, según ha informado la Policía checa. El sospechoso armado habría sido abatido por los agentes. «¡El tirador ha sido eliminado!, han afirmado las autoridades en X. Por el pasillo de la facultad caminaba un hombre con un arma de fuego larga, han relatado los testigos. Otras imágenes muestran a decenas de personas saliendo del edificio con las manos en alto.

El cierre de las Clínicas Ideal deja decenas de afectados en Extremadura

«Me siento estafada», dice contundente una clienta de la Clínica Ideal ubicada en el centro comercial Carrefour de la carretera de Valverde, en Badajoz. Ella es una de las decenas de afectadas que el cierre de estos centros de estética ha dejado en Extremadura: clientes con tratamientos ya pagados o financiados que ahora se quedan sin terminar. «Llevaba varios años pensando en hacerme la depilación con láser y cuando me decido, cierra la clínica y ahora tengo un tratamiento firmado para dos años y solo me había dado dos sesiones», añade esta vecina de Badajoz, que prefiere no facilitar su nombre.

Ingenostrum, la promotora de CC Green, logra una inyección de 25 millones de capital francés

Ingenostrum y CC Green siguen siendo noticia, después de trascender que el ecopolígono industrial proyectado junto a Las Capellanías se ha quedado fuera de la mejora de la red eléctrica al menos hasta 2027. La compañía, fundada y dirigida por el cacereño Santiago Rodríguez, ha conseguido una inyección económica de 25 millones de euros procedentes de capital privado francés. La firma promotora de proyectos de energías renovables, con sede en Sevilla y Madrid, ha comunicado este jueves que ha conseguido una captación de fondos de Andera Partners a través de su fondo Andera Smart Infra 1.

