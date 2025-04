Lea las cinco noticias principales de este domingo, 10 de septiembre de 2023

R. H. Domingo, 10 de septiembre 2023, 21:52 Comenta Compartir

El terremoto devasta las aldeas bereberes: «Los entierros no paran, van más de 500 en un día»

La carretera hacia Talate Nyacoub, una de las aldeas bereberes devastadas por el terremoto de Marrakech está colapsada. Maquinaria pesada, ambulancias, militares, policía… Todos tratan de llegar por la pista de tierra a las aldeas. En una curva esperan Mustafá y Abderramán. «Mi hija estaba entre los escombros», señala Mustafá, que habla de la esposa de Abderramán. La mujer es maestra en este poblado de 7.700 habitantes. Allí vivía con su hija de tres meses cuando el suelo comenzó a temblar el pasado viernes por la noche.

Extremeños en Marruecos. «Nos abrazamos y dijimos: Es un terremoto, es un terremoto»

«Estábamos en el hotel, ya para entrar en la cama porque habíamos pasado todo el día andando, cuando empezó un ruido. Mi marido y yo nos miramos, todo temblaba muchísimo, nos abrazamos y dijimos: es un terremoto, es un terremoto. Le decía a mi marido que nos metiéramos bajo una mesa, pero era pequeña». Así recuerda Mamen Ramos (de 33 años y vecina de Puebla de la Calzada) cómo vivió el seísmo que ha dejado más de 2.000 muertos y más de 2.400 heridos en Marrakech y sus alrededores.

La prostitución se afianza en pisos de alquiler en Extremadura

«El problema de los pisos dedicados a la prostitución es de antes y después de la pandemia, tiene ya un largo recorrido en la región, está asentado y es consecuencia de la alegalidad de la actividad», afirma Juan Antonio Martín, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Extremadura. Explica que la apertura de casas de citas en bloques de vecinos comenzó hace una década aproximadamente en la región. «Al comienzo era algo residual en zonas determinadas, barrios periféricos sobre todo, pero después poco a poco se ha ido extendido».

Una empresa de Talavera la Real también sufre una estafa 'man in the middle'

Una empresa radicada en Talavera la Real ha denunciado ante la Policía Nacional haber sido objeto de una estafa cometida por el método 'man in the middle', el mismo modus operandi por el que ha sido engañado el Ayuntamiento de Mérida, que ha abonado más de 50.000 euros en una cuenta bancaria que no se corresponde con el proveedor al que quería realizar ese pago. La firma afectada en Talavera la Real es Lineas Group Events, especializada en el montaje de eventos, iluminación y refrigeración de espacios.

Cristina, superviviente de intentos de suicidio: «Me preguntaba qué hago en esta vida»

Cristina Méndez García vive en Navalmoral de la Mata con sus padres y su historia está marcada por la lucha de enfrentarse a ella misma cuando ya no podía más y quería dejar de vivir. En realidad, dejar de sufrir. Ha tenido varios intentos de suicidio, según relata, y hasta hace no mucho, a esta mujer de 43 años le han perseguido ideaciones para quitarse del medio. Hoy, con valentía y sobre todo como una forma de contribuir con su testimonio a una sociedad más concienciada, visibiliza un problema que en Extremadura acabó con 96 personas en 2022. En el total del país fueron 4.097.

