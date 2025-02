Lea las cinco noticias principales de este domingo, 8 de octubre de 2023

R.H. Domingo, 8 de octubre 2023, 21:19 Comenta Compartir

Casi 33.000 extremeños cobran un subsidio de 480 euros tras agotar su derecho al paro

«Algo hay que no cuadra cuando tenemos una tasa de paro del 17% en Extremadura (y del 11,6% a nivel nacional) y las empresas no encuentran trabajadores», expone el problema Manuel Moreno, presidente de Cetex, la patronal de hostelería extremeña. La escasez de mano de obra y las dificultades para completar las plantillas no afecta únicamente a la hostelería, también se constata en la construcción o en los servicios y no es endémica de la región, se replica de manera casi idéntica en el resto de comunidades autónomas.

Encuentran el cadáver de un hombre de 36 años en el parque de la Legión de Badajoz

El cadáver de un hombre de 36 años de edad ha aparecido en la mañana de este domingo en el parque de la Legión de Badajoz. Según indican fuentes de la Policía Nacional, ha sido una persona que pasaba por esta zona la que ha dado el aviso tras localizar el cuerpo sin vida de un hombre.

El nuevo tren Ruta de la Plata debería respetar 122 kilómetros de vías verdes

La reapertura de la línea ferroviaria Ruta de la Plata, actualmente en estudio por parte del Gobierno de España, no comprometería el futuro de las vías verdes de Extremadura. La región es uno de los referentes nacionales en este capítulo, porque alberga una de las más largas del país, con 65 kilómetros, que casi doblará su extensión y presumiblemente será la más extensa una vez terminen las obras de prolongación ya iniciadas.

El arrollamiento de un animal obliga a detener el tren que conecta Extremadura con Sevilla

Más de dos horas. Es el retraso que ha acumulado en la mañana de este domingo el tren que conecta Extremadura con Sevilla. En esta ocasión, el retraso en este servicio ferroviario se ha debido al arrollamiento de un animal. Según han explicado a HOY fuentes de Renfe, como consecuencia de esta incidencia, el convoy se ha tenido que detener en Almendralejo, donde han estado evaluando los daños producidos por el choque.

Miles de personas claman en Barcelona contra la amnistía que ya negocia Sánchez

Miles de personas -en torno a 300.000, según los organizadores; unas 50.000, de acuerdo a las cifras de la Guardia Urbana- se manifestaron este domingo en Barcelona contra la amnistía y la autodeterminación. La protesta fue un clamor contra el Gobierno y sus planes de pactar con el prófugo Carles Puigdemont una amnistía, calificada por los convocantes como una «aberración insconstitucional».