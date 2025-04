Lea las cinco noticias principales de este domingo, 12 de marzo de 2023

REDACCIÓN Domingo, 12 de marzo 2023, 21:44 Comenta Compartir

El AVE Madrid-Lisboa no estará listo hasta 2050

El AVE llegará a Extremadura en 2010. No, en 2012. Tampoco, pero en 2015 habrá un tren rápido entre Plasencia y Badajoz mientras continúan las obras. Después se aplazó a 2019, pero estaría electrificado en 2020. Ni siquiera eso, ese tren rápido, aunque con mejoras como la doble vía, entró en servicio en 2022, y este año será el turno de la electrificación. Se llama línea de alta velocidad, pero en algunas de sus características, como el acceso a las estaciones actuales, no se parece en mucho a un AVE. Y el tramo de Plasencia a Talayuela aún está en obras, y de Talayuela a Madrid todavía no hay proyecto.

Los fallos en la señalización manchan el bonito recorrido de la Maratón de Badajoz

Las dudas sobre el recorrido se colaban en las conversaciones durante los estiramientos previos al inicio de la prueba. Los corredores de la maratón de Badajoz, que este año llegaba a su 30 edición y que cambió el trayecto de años anteriores para pasar por el centro de la ciudad, han sufrido con el recorrido. Y no solo por los fuertes desniveles, como en la subida por el Campillo en dirección a la Torre de Espantaperros. «Me he equivocado tres veces», reconocía a su llegada a la meta Jose Pedro Antunes, el ganador de la prueba masculina.

Sucesos. Muere un vecino de Valdeobispo al salirse de la vía y caer por un barranco

Javier Conejero Sánchez, vecino de la localidad cacereña de Valdeobispo, ha muerto en la mañana de este domingo en un accidente de tráfico. El hombre, de 67 años, se ha salido de la vía y ha caído por un barranco cuando circulaba por la carretera que une Valdeobispo y Santibáñez el Bajo, a unos seis kilómetros de la primera localidad. El suceso se ha registrado en un tramo de curvas después de la presa del embalse de Valdeobispo. En una de esas curvas es por donde el automóvil se ha precipitado descendiendo unos 7 metros.

La mayor fábrica de almendras de Europa empieza a construirse a Miajadas

Extremadura vuelve a sacar músculo de su potencial agroalimentario. Se empieza a construir otro de los grandes proyectos vinculados al campo extremeño. La fábrica de almendras de Miajadas estará operativa parcialmente este verano porque ya han arrancado los trabajos de construcción de sus instalaciones, que ocupan 12 hectáreas del polígono industrial miajadeño.La nueva industria será la mayor de Europa en su sector, resaltan sus promotores, la empresa Isfa, sociedad de capital español, con sede en Vitoria, la capital del País Vasco.

Once extremeños solicitan ayuda para morir

Once extremeños han solicitado en Extremadura ayuda para morir. Lo hicieron en 2022, apenas unos meses después de que entrara en vigor la ley de la Eutanasia y el Gobierno de esta comunidad diera luz verde al decreto que reguló este derecho en España. Solo otros seis países lo permiten. De todas las solicitudes, se han realizado ya tres eutanasias tras comprobar que cumplían los requisitos que exige esta ley. Entre ellos que el enfermo sufre una patología grave e incurable o un padecimiento crónico e imposibilitante.

