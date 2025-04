Lea las cinco noticias principales de este domingo, 17 de diciembre de 2023

R.H. Domingo, 17 de diciembre 2023, 21:49 Comenta Compartir

Alta velocidad de lento despliegue

El despliegue de la alta velocidad en Extremadura ha dado un nuevo paso con la puesta en servicio de 195 kilómetros de vía electrificada entre Plasencia y Badajoz, pero aún son necesarias más mejoras para dar por terminada una línea que todavía guarda algunas incógnitas sobre su explotación en el futuro. Una prueba es que, tras una inversión de cerca de 90 millones de euros para la catenaria, la línea y las subestaciones de tracción, el tren Alvia que empezó a circular el pasado año apenas ha reducido en cuatro minutos el tiempo de viaje entre Badajoz y Madrid. Pero no se puede negar que se trata de un hecho histórico que da un paso más, aunque pequeño, en la mejora del servicio ferroviario en la región.

Solo uno de cada cuatro niños se ha vacunado contra la gripe en Extremadura

Los primeros casos de gripe en niños ya se están dando en Extremadura y uno de los mayores aliados de la sanidad para combatirla, la vacuna, no está teniendo buena acogida entre las familias con hijos de la región. Es la primera vez que el SES la ofrece de forma gratuita a menores de seis meses a cinco años, pero son pocos los que ya la han recibido. En concreto solo el 24,5%.

Un extremeño contra los 'mecheros de la muerte'

Uno de los primeros párrafos del libro cuenta que «para cuando (los cofanes) quisieron reaccionar ante la ocupación, el petróleo ya brotaba y sus comunidades estaban cercadas por carreteras, tuberías y plataformas». Casi sin darse cuenta, ese pueblo ecuatoriano se encontró con que las máquinas de los americanos le habían abierto a su selva una cicatriz. El extremeño Antonio Sánchez Gómez (Mérida, 1981) conoce esta historia porque ha pisado ese suelo y ha hablado con la gente que lo habita desde siempre. Él es jurista especializado en asuntos medioambientales, ha trabajado en Ecuador y Bolivia, y acaba de recoger esas experiencias latinoamericanas en 'Derrotero' (Sigilo, 224 páginas, 18 euros), su primera novela. Habla en ella de humildes y poderosos, ilegalidades y desprecios, de salud pública, de acoso a los defensores de la Naturaleza, de buenos y malos...

«Un solo chute de heroína me llevó al infierno, pero he conseguido escapar»

Miguel Ángel Aparicio García celebrará el tercer cumpleaños de su nueva vida en plena Navidad, el próximo 26 de diciembre. «El día en el que por fin me saltó el interruptor del que tanto me habían hablado; ese día, después de un largo trago de coñac, paré». Logró eso que muchas veces intentó y que tantísimas otras pensó que nunca sería capaz de conseguir. «Llegó un momento en el que me sentí tan mierda, que no veía otro horizonte más que seguir en la calle y continuar buscándome la vida cada día para meterme en vena lo que fuera».

Dos heridos por el choque de un camión y un coche en la A-5

Dos personas han resultado heridas por la colisión por alcance entre un camión y un turismo en la A-5, la Autovía del Suroeste. Según detalla la Guardia Civil, el camión se encontraba parado y ha sido el turismo el que ha impactado por detrás. El siniestro ha ocurrido sobre las 14.40 horas en el punto kilométrico 182 de la citada autovía, en sentido Badajoz, a la altura de Navalmoral de la Mata.