Lea las cinco noticias principales de este domingo, 10 de diciembre de 2023

El Alvia solo acorta el trayecto Madrid-Badajoz en cuatro minutos tras conectarse a la catenaria

Solo cuatro minutos en un trayecto de 4 horas y 17 minutos. Esa es la ganancia en tiempo que tuvieron este domingo los pasajeros que viajaron a Madrid en el tren que estrenó la catenaria electrificada que ha sido instalada en Extremadura para mejorar las prestaciones del tren. «No podemos conformarnos, tenemos que aspirar a mucho más», dijo la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, tras conocer que el tiempo de viaje apenas se reduce.

Las matanzas caseras caen a su nivel más bajo en Extremadura y apenas superan los 2.300 cerdos

A este paso a las matanzas caseras de cerdos les queda menos futuro que a un cochino. La tendencia de que cada día se matan menos guarros por las familias extremeñas se refuerza de manera incontestable en las tres últimas campañas. Y no se trata solo de que la pandemia frenara en seco esta tradición culinaria-social de Extremadura, que lo hizo, sino que con la vuelta a la normalidad sanitaria no solo no se ha recuperado sino que ha caído a mínimos históricos. En la anterior campaña de sacrificios, la 2022-2023, se mataron en Extremadura 2.346 cerdos. Es la cifra más baja de toda la historia desde que se tienen estadísticas.

El TSJ de Extremadura impide que los enfermeros dirijan centros de salud

Conflicto abierto entre los enfermeros y los médicos. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura impide en una reciente sentencia que los profesionales de la enfermería en atención primaria puedan dirigir centros de salud. La sala de lo contencioso administrativo del TSJEx indica que esta función debe ser exclusiva de los médicos, es decir, que sean solo ellos los que estén al frente de las zonas de salud.

Arde la cocina del café-bar Ricomiendo de Badajoz tras prender la freidora

Una freidora ha sido el origen del incendio que se ha declarado este domingo en el café-bar Ricomiendo de Badajoz, un establecimiento situado frente al restaurante McDonald's de la avenida de María Auxiliadora que ha sido sofocado con la ayuda de cuatro extintores de polvo. El jefe de guardia del Servicio Municipal de Bomberos, Rufino Díaz Espinosa, ha explicado a HOY que el aviso ha llegado a la centralita de los bomberos a las 16.10 horas. «Rápidamente hemos desplazado a todos los efectivos de guardia porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar».

Milei jura como presidente de Argentina

El ultraliberal Javier Milei ha jurado su cargo este domingo «por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios» como presidente de Argentina en una ceremonia celebrada en la sede del Congreso en Buenos Aires, en la que ha estado presente el Rey Felipe VI, junto a los mandatarios Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Hungría, Ucrania y los cancilleres de Perú y Brasil. Entre gritos de «¡Argentina, Argentina!», Milei y su flamante vicepresidenta, Victoria Villarruel, han proclamado su lealtad al Estado en presencia de sus predecesores, Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

