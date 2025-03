Lea las cinco noticias principales de este domingo, 6 de agosto de 2023

R. H. Domingo, 6 de agosto 2023 | Actualizado 07/08/2023 08:31h. Comenta Compartir

Dos mil jóvenes extremeños vuelven de la JMJ de Lisboa con el reto de transmitir esperanza

«El único momento en el que es lícito mirar a alguien de arriba para abajo es el momento de ayudar a levantarlo». Ese es uno de los mensajes con el que comienzan a volver de Lisboa los alrededor de 2.000 jóvenes extremeños que han asistido este fin de semana a la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, un encuentro de fe y oración en el que el Papa Francisco les animó a echar una mano a quienes tropiezan en el camino. «En el arte de ascender lo que importa no es caer, sino no permanecer caídos», añadió en una de las homilías que ha pronunciado en español durante los cinco días en los que ha permanecido en el país luso.

Badajoz soporta la tercera temperatura más alta del país, con 43.1 grados

Extremadura ha entrado de lleno en la ola de calor que afecta a buena parte del suroeste peninsular. El municipio extremeño más caluroso este 6 de agosto ha sido Badajoz, con 43.1 grados a las 17.40 horas. Según datos actualizados por la Agencia Estatal de Meteorología, se ha situado en tercera posición en el ranquin nacional, detrás solo de Sevilla, donde se han alcanzado los 44 grados, y las localidades de Villafrasa (Huelva) y Carmona (Sevilla). Allí el mercurio subió hasta los 43.3º.

Vox se abre a apoyar a Feijóo sin entrar en el Gobierno para evitar pactos con los independentistas

Vox se abre a respaldar la investidura de cualquier candidato sin necesidad de entrar en el Gobierno siempre y cuando éste se comprometa a no pactar con los independentistas o nacionalistas. La formación de Santiago Abascal anunció este domingo que sus 33 diputados «apoyarían una mayoría constitucional en la cámara baja que permita formar un Gobierno» sin cesiones a Junt, ERC o Bildu, pero tampoco al PNV.

Alberto Ginés, eliminado del Mundial

No está siendo la temporada de Alberto Ginés. El deportista cacereño quedó apeado del Mundial de Escalada que se está celebrando en Berna (Suiza) y con ello se despide de una de las tres plazas en juego para los Juegos de París del próximo año, si bien tendrá más ocasiones de lograr el pase olímpico ya que en Suiza se ponían en juego las diez primeras plazas.

Daniel, el hijo de Rodolfo Sancho: «Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin»

«Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén». Estas son las primeras declaraciones de Daniel Sancho tras confesar el asesinato de su amigo colombiano, Edwin Arrieta Arteaga, de 44 años. «Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho», ha asegurado en la conversación con sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes en la comisaría de policía de Koh Phangan, según ha recogido la prensa local.

