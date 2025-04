Lea las cinco noticias de este miércoles, 24 de mayo de 2023

R. H. Miércoles, 24 de mayo 2023, 22:15 Comenta Compartir

La Junta de Extremadura da vía libre a la nueva convocatoria de ayudas para la incorporación de jóvenes agricultores a la actividad agraria. Hay 30 millones de presupuesto. Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las personas físicas o jurídicas y explotaciones de titularidad compartida que, reuniendo la condición de joven agricultor, se establezcan en una explotación prioritaria por primera vez. Los jóvenes deben tener entre 18 y 40 años «y contar con la capacidad y competencias profesionales o académicas adecuadas como poseer el título académico de FP de primer grado, de capataz o capataza, grado medio o universitario de las ramas agrarias o alimentarias específicas», resalta la Consejería de Agricultura.

La Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura inicia la puesta en marcha de medidas para evitar la erosión y los arrastres de ceniza, restos vegetales quemados y tierra que pudiera provocar la lluvia en las zonas quemadas del incendio originado en Las Hurdes. Aún no está extinguido. Y precisamente para este viernes la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por lluvias en el norte de Cáceres, que copa toda el área del incendio. Se prevén 20 litros en una hora.

Belén García Trujillo, funcionaria en el Ayuntamiento de Cáceres de 51 años, optará a presidir la cofradía de la Virgen de la Montaña, patrona de la ciudad, tal y como ha confirmado a este diario. Se trata de la primera mujer que se presentará a las elecciones que la hermandad convocará para elegir nuevo mayordomo, ya que el mandato del actual, Juan Carlos Fernández Rincón, expira este 2023. Belén García, que es hija de Agustín García, muy conocido en la ciudad por ser durante 12 años jefe de gabinete del exalcalde del Partido Popular José María Saponi, asegura que ha decidido dar el paso por devoción a la patrona. «Se lo debo a la Virgen», asegura.

Luto en el ámbito sanitario extremeño. Instituciones y personalidades vinculados a este colectivo han querido expresar su dolor por la muerte de Guadalupe Mayo Martínez, la médico residente de 27 años que este martes perdió la vida al caer al río con su coche tras salirse de la vía cuando cruzaba por el badén de Talavera la Real.

Tina Turner, la mujer que vendió más de 200 millones de discos gracias a temas míticos como 'The Best', 'River Deep - Mountain High' o 'What's Love Got to Do with It', murió este miércoles a los 83 años «tras una larga enfermedad en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich (Suiza)», según informó su representante. «El mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir» , apostilló el manager.

