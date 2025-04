Lea cinco noticias destacadas de este miércoles, 30 de agosto de 2023

R. H. Miércoles, 30 de agosto 2023, 22:43 Comenta Compartir

Crimen de Las Vaguadas: Siete rondas de cerveza, bromas de mal gusto y una pelea a palos de un minuto

La dueña del bar-restaurante de la urbanización pacense de Las Vaguadas donde se fraguó la discusión este martes por la tarde ha dicho al día siguiente que allí tomaron entre los cuatro jardineros «unas siete rondas de cerveza». Fue entre las cuatro de la tarde que llegaron a su negocio de hostelería, el único abierto los martes, y las ocho de la tarde, cuando Pedro mató golpeando con un palo en la cabeza a su amigo Luis justo en el descampado de al lado. Según la empresaria, «la pelea apenas duró un minuto. Fue todo muy rápido».

La Junta no ejecutará las obras de tres centros educativos porque las empresas renuncian a hacerlas

Debía haber estado terminado en este 2023 y ni siquiera se ha comenzado a construir. La Junta de Extremadura comunica que la empresa que debía poner en pie el nuevo colegio de Educación Infantil y Primaria de Navalvillar de Pela (4.371 habitantes, comarca de las Vegas Altas del Guadiana) ha rechazado hacerlo. Tiene la obra un presupuesto de 3,7 millones. El incremento del precio de los materiales es el argumento ofrecido para paralizar esta actuación. Un argumento similar se emplea desde el Ejecutivo autonómico para que no salgan, al menos a corto plazo, otras dos mejoras previstas en infraestructuras educativas de la región que suman 3,6 millones en Cáceres y Miajadas.

Muere un hombre en un accidente de patinete en Villanueva de la Serena

Un hombre de 52 años ha perdido la vida tras sufrir un accidente de patinete en el casco urbano de Villanueva de la Serena. El siniestro se ha registrado sobre las 13.46 horas de este miércoles en la plaza de Salamanca. El hombre fallecido perdió el control de su patinete e impactó contra un bordillo tras adelantar por la derecha a una menor de edad que también circulaba en el mismo tipo de vehículo, informa a HOY la Policía Local. Al lugar se han desplazado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y un equipo médico del centro de salud Villanueva de la Serena-Sur, además de agentes policiales que investigan las causas del accidente. Tras ser reanimado por los sanitarios, el herido fue trasladado al hospital de Don Benito-Villanueva con un traumatismo intracraneal y shock hipovolémico, donde acabó falleciendo.

La Feria de noche de Mérida muestra pulso y la del mediodía y tarde adormecen todavía

Esta vez no se puede achacar al calor. Otros años, con el soberano astro apretando de lo lindo a finales de agosto en la capital de Extremadura, apenas se veía a gente en la Feria al mediodía o en las primeras horas de la tarde. Ni en el recinto ferial ni en las calles del centro. Este miércoles, en la primera jornada festiva, tampoco las hubo y probablemente fue uno de los 30 de agosto más frescos de la historia meteorológica emeritense. El recinto ferial pareció más grande de lo que parece en las primeras horas de la Feria 2023 porque apenas hubo personas. Si no fueran por casetas como la municipal o la de El cortijo extremeño, la imagen festiva sería de un vacío desolador en esa inmensa parcela junto al río Guadiana.

Sánchez lo fía todo al independentismo tras su no a dejar gobernar a Feijóo solo dos años

No hubo sorpresas. La reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, la primera después de un año de incomunicación, sirvió este miércoles para constatar que su relación ha alcanzado el punto de no retorno y que ninguno de los dos tiene intención de facilitar la investidura del otro. El líder del PP, que tiene el encargo del Rey para intentarlo primero, llegó a la cita en el Congreso reclamando al PSOE que le deje gobernar como vencedor de las elecciones al menos durante los dos próximos años y después convocaría elecciones. En ese tiempo, además, socialistas y populares podrían acordar seis pactos de Estado para un Ejecutivo que no dependa de los «independentistas envalentonados». Pero no hubo ni un mínimo entendimiento.

