Laura Pascual, del pupitre a enseñar marketing

Cuando en el año 2017 Laura Pascual llegó a una de las aulas de la Universidad Rey Juan Carlos tenía 24 años, hacía tan solo dos que había terminado el grado de Turismo y Administración y dirección de empresas (ADE) en la Universidad de Extremadura. ... Los jóvenes que como ella ocupaban el aula se asombraron al ver que no se sentaba en una de las sillas del aula, sino que estaba en el estrado, era su profesora de Marketing.

La vocación de docente la tuvo desde pequeña, cuenta que quería ser profesora o peluquera. El afán por estudiar en la región le hizo elegir el grado en Turismo y ADE en lugar de estudiar Marketing, que es lo que verdaderamente le apasiona. Pero esto no fue un problema para esta cacereña, que ha sabido aprovechar el tiempo. «Cuando terminé la carrera me dieron una beca que me ofrecía la posibilidad de ir a Madrid a estudiar el Máster de Marketing a la vez que hacía sustituciones como docente en la Universidad», cuenta.

ALGUNOS DATOS Biográficos Nació en el año 1992 en Cáceres, tiene un hermano tres años más pequeño que decidió seguir sus pasos y dedicarse también al marketing.

Estudios Primaria, Secundaria y Bachillerato lo estudió en las Josefinas. El grado de Turismo y ADE la estudió en la Uex. Y el máster de Marketing en la Rey Juan Carlos. Está matriculada en un Máster de Marqueting Digital que realizará en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Profesionales A los 24 años recibió una beca para dar clases de Marketing en la Universidad Rey Juan Carlos, donde trabaja desde hace 7 años.

Con el miedo de que la experiencia no saliera bien y la ilusión que le causaba la oportunidad que tenía delante, Laura hizo las maletas y se fue a Madrid, donde vive desde hace siete años.

«Cuando haces las cosas con ilusión y te gusta lo que haces consigues organizarte bien, me encanta mi trabajo»

Su primer año como profesora en la Universidad Rey Juan Carlos le sirvió para confirmar su pasión por la enseñanza. Las asignaturas que imparte están relacionadas con el marketing tradicional, y esto unido al buen equipo que formó con sus compañeros investigadores fue una de las claves para que esta extremeña se quedara en la capital.

Por eso cuando finalizó su beca decidió matricularse para hacer la tesis que le ha llevado a vivir cuatro años de duro trabajo. «Hacer una tesis es una carrera de fondo, es como hacer unas oposiciones», rememora. Pascual que le dedicaba entre siete y ocho horas diarias a la elaboración de su tesis. Al mismo tiempo continúo con sus clases como profesora asociada de la asignatura de 'Marketing Industrial y de Servicios'.

Pese a toda esta carga de trabajo también le ha dado tiempo a escribir un libro. 'Marketing Industrial y de Servicios', un manual que escribió junto a su compañero de departamento, Alberto Prado, para actualizar sus enseñanzas de la asignatura.

Cuenta que pudo hacer todo esto porque contó con el apoyo de sus padres y amigos que han estado a su lado. El tiempo libre que se ha perdido por perseguir sus sueños no ha sido un inconveniente para esta economista. «Cuando haces las cosas con ilusión y te gusta consigues organizarte bien, además yo tengo tiempo porque sólo me dedico a mi trabajo», afirma.

La figura de su padre también ha sido fundamental para su desarrollo profesional. Él es profesor asociado de la UEx e inspector de Hacienda. «Siempre me ayudaba con las dudas que tenía en la carrera y luego yo se las explicaba a mis compañeros, al final ellos sacaban más buenas notas que yo, así que tan mal no lo haría», recuerda Pascual.

De esta etapa guarda un buen recuerdo de algunos de sus profesores. Ellos fueron los que le sirven de inspiración a la hora de dar las clases. «Me gusta ser cercana con los alumnos, también es cierto que soy más joven y quizás para mí es más fácil», comenta. Laura presume de saberse los nombres de los casi 300 alumnos a los que da clases a lo largo del curso. Esto no sólo da fe de su capacidad intelectual, sino que muestra el interés que tiene en su trabajo. La actitud que tiene con los alumnos

Su comportamiento en el aula le vale el cariño de sus alumnos, que casi todos los años la eligen como madrina de las graduaciones «El algo que me hace mucha ilusión, que se acuerden de mí para que les acompañe en un día como ese».

Recompensa

Esta es la recompensa a todos los años de sacrificio, los de la tesis han sido los más duros. «Sobre todo el último año porque había que depositar ya la tesis y esto suponía mayor presión».

Los resultados fueron bastantes satisfactorios, de hecho el estudio que realizó para conseguir la plaza de contrato doctor ha sido publicado en algunas revistas de impacto. «Fui muy feliz el día que defendí la tesis porque fue ponía fin a cuatro años de trabajo».

Pese a que en estos momentos su carrera profesional se desarrolla en Madrid, Pascual no descarta volver en un futuro a Extremadura. «Es mi tierra y me encanta, me encanta mi ciudad y voy todos los meses», comenta.

Su próxima visita será esta semana, donde aprovechará para visitar a sus padres y quedar con sus amigos. También para volver a ver a su hermano pequeño, que decidió seguir sus pasos y tras estudiar ADE en Cáceres se formó en Marketing y está trabajando en Amsterdam.

Mientras vuelve a la región seguirá con las quedadas que organiza Carlos Martínez. «Tenemos un grupo llamado 'extremeños en Madrid' y quedamos todos los meses», la próxima vez será en el Hogar de Extremadura. Allí se reunirán una veintena de extremeños para recordar lugares y vivencias, una costumbre que echaron a andar hace tan sólo unos meses.

Hasta septiembre descansará, quiere retomar con fuerzas las clases y seguir formándose.