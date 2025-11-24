Larry Shy, el americano viral enamorado de España, estará en Extremadura este diciembre: «Quiero que todo el mundo lo sepa» Este americano, reconocido en redes sociales, ama tanto lo español que lleva tatuado el logo de Mercadona o la palabra 'tapas'

Extremadura vuelve a colocarse en el mapa internacional gracias a un visitante muy especial: Larry Shy, el estadounidense que ha convertido su amor por España en su modo de vida. Influencer y emprendedor estadounidense, Shy es reconocido en redes sociales por su amor y obsesión por nuestro país. Y ahora, tras recorrer medio país mostrando al mundo su devoción por nuestra cultura, nuestra historia y hasta nuestros pequeños gestos cotidianos, el influencer ha sorprendido a sus seguidores con un anuncio que ya está dando que hablar: su próxima parada será Extremadura este diciembre. Y lo ha hecho con una frase que no deja lugar a dudas: «Quiero que todo el mundo lo sepa».

La expectación es máxima. No todos los días uno de los mayores embajadores espontáneos de España decide venir a descubrir y a contar lo que ofrece nuestra tierra.

El anuncio lo ha hecho a través de sus redes sociales, donde acumula más de cien mil seguidores. Mientras ondea una bandera de Extremadura desde su balcón, anuncia que Extremadura será su próximo destino este mes de diciembre y quiere que todo el mundo lo sepa. «Viva España, voy a Extremadura en diciembre y quiero que todos lo sepan. Extremadura se acerca», grita a los cuatro vientos.

Ya son muchos los que han empezado a recomendarle paradas obligatorias... desde los pueblos más bonitos de la región hasta las grandes ciudades y sus tesoros arquitectónicos, pero lo cierto es que de momento no ha desvelado a dónde irá. Eso sí, Extremadura está lista para sorprenderlo… y para que él se lo cuente al mundo.