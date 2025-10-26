El largo camino del puente de Alcántara para ser Patrimonio de la Humanidad

Busan, en Corea del Sur, es la ciudad desde donde la Unesco anunciará el próximo mes de julio los monumentos y parajes que se convertirán ... en Patrimonio de la Humanidad. El puente romano de Alcántara, sin embargo, no tendrá todavía opciones, porque para eso aún falta un largo camino de elaboración de expedientes e inclusión en listas previas hasta conseguir que la candidatura sea tenida en cuenta a nivel mundial.

Nadie duda de que la vía de paso sobre el río Tajo en uso desde el año 104 merece formar parte de los mayores reconocimientos internacionales del patrimonio. De hecho, causa extrañeza que no sea así, aunque también hay coincidencia en señalar que Alcántara tuvo su momento en los años noventa del pasado siglo, cuando tras la Ciudad Monumental de Cáceres (declarada en 1986), el sello de la Unesco recayó también en Mérida y el Monasterio de Guadalupe (1993). Precisamente, el extenso y valioso patrimonio histórico-artístico que reúne Extremadura ha jugado en su contra ante los organismos encargados de seleccionar y decidir. Además, España es el segundo país con más sitios declarados Patrimonio de la Humanidad.

La petición para el puente romano se remonta, pues, a hace casi cuatro décadas, a veces con meras declaraciones públicas a favor y en otras ocasiones con iniciativas más fundadas. La exgimnasta olímpica Almudena Cid, con origen familiar en la localidad cacereña, ha sido uno de los rostros populares que en el pasado han apoyado la candidatura. También se han llevado a cabo recogida de firmas, declaraciones institucionales, manifestaciones e iniciativas populares.

Que el viaducto romano siguiera soportando a diario el impacto del tráfico rodado se ha considerado hasta ahora uno de los obstáculos que enfriaban las posibilidades de lograr el máximo reconocimiento, de ahí que en la misma jornada inaugural del nuevo viaducto que lo ha liberado de vehículos, hace una semana, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, retomara el propósito de solicitar la declaración.

El camino es largo. Primero, debe formar parte de las propuestas que Extremadura haga en el Consejo del Patrimonio Histórico, que reúne al Ministerio de Cultura con las comunidades autónomas. El siguiente paso es que el pleno del citado Consejo haga suya la candidatura y avale su inclusión en la llamada Lista Indicativa, que es la selección estricta que hace España para que la Unesco elija entre los monumentos y espacios que ahí aparecen. En la actualidad la componen 35 bienes o sitios. Además, para ser tenido en consideración se debe forma parte de esta Lista Indicativa durante al menos un año.

Estar en ella, por tanto, es condición indispensable, pero no garantiza el éxito. Desde hace años, Extremadura ya está representada en ella con otras propuestas, que con el tiempo, sin embargo, han ido quedado en el olvido, aunque son candidaturas que sigue vivas para la Unesco.

El puente debe entrar en la Lista Indicativa, donde ya hay tres candidaturas vinculadas al patrimonio de Extremadura

La que lleva más años a la espera es la Ruta de la Plata, presentada por el Ministerio de Asuntos Exteriores en 1998 pero que afecta de lleno a Extremadura, tal y como recoge la propia descripción de la propuesta.

También forma parte de la Lista Indicativa de España a propuesta de Exteriores, desde 1998 igualmente, la candidatura de Fortificaciones fronterizas abaluartadas, donde se incluye Extremadura. En su expediente se incluye tanto a Olivenza como a localidades de la raya portuguesa como Elvas o Almeida.

Esta selección previa nacional también avala desde 2009 la candidatura conjunta de Plasencia-Monfragüe-Trujillo:

paisaje mediterráneo, presentada por la Consejería de Cultura y Turismo.

La dehesa, en colaboración con Portugal y Andalucía, y el arte rupestre en el oeste peninsular, con el país luso también y Castilla-León, son otras propuestas en las que se ha trabajado desde Extremadura en el pasado para conseguir aumentar su lista de bienes Patrimonio de la Humanidad, pero que finalmente no han tenido más recorrido.

«(el viaducto) se debería haber hecho aguas abajo», señala el catedrático Antonio Campesino

La peatonalización del puente de Alcántara tras la construcción de un viaducto en el que la Junta ha invertido 23 millones de euros no es, sin embargo, motivo suficiente en opinión de Antonio Campesino, catedrático jubilado de la UEx y representante durante largo tiempo en Extremadura del Icomos, el organismo encargado por la Unesco de velar por el patrimonio, para que su candidatura gane enteros a partir de ahora. Muy al contrario, Campesino cree que ha ido para atrás y se muestra a crítico con el nuevo viaducto, pues, entre otros motivos, no se han respetado los 200 metros de distancia que debe salvaguardar el entorno de todo Monumento Nacional (el de Alcántara lo es desde 1924).

«Se debería haber hecho aguas abajo, pero no se ha querido para no entrar en el Tajo-Internacional. A cambio, se ha hecho una osadía ingenieríl de dos mil toneladas de acero corten en su propio entorno de protección. Es un impacto irreversible», subraya.