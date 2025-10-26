HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El largo camino del puente de Alcántara para ser Patrimonio de la Humanidad

La liberación del tráfico en la construcción romana reactiva la búsqueda del sello mundial, pero también hay voces críticas por el impacto del nuevo viaducto

Pablo Calvo

Pablo Calvo

Badajoz

Domingo, 26 de octubre 2025, 13:48

Comenta

Busan, en Corea del Sur, es la ciudad desde donde la Unesco anunciará el próximo mes de julio los monumentos y parajes que se convertirán ... en Patrimonio de la Humanidad. El puente romano de Alcántara, sin embargo, no tendrá todavía opciones, porque para eso aún falta un largo camino de elaboración de expedientes e inclusión en listas previas hasta conseguir que la candidatura sea tenida en cuenta a nivel mundial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manolo García da un concierto privado en Mérida
  2. 2 La lluvia no frena a 5.600 incondicionales de Horteralia en Cáceres
  3. 3

    La Junta plantea que las grandes residencias estén obligadas a tener farmacia propia
  4. 4 Binter tendrá vuelos directos entre Badajoz y Tenerife a partir del 1 de diciembre
  5. 5 La coincidencia de Paco Candela y José Manuel Soto en Plasencia merma la venta de entradas
  6. 6 Científicos, juristas, una conserje, un alumno y hasta un rey dan nombre a espacios de la UEx
  7. 7

    «No sé si he matado a una mujer o lo he soñado»
  8. 8

    La partida extremeña de póker: presupuestos o elecciones
  9. 9 Sergio Llorente, electricista, advierte sobre el peligro de cubrir los cuadros eléctricos: «Estás creando una bomba en casa»
  10. 10

    Hablan los autónomos extremeños: «Como esto siga así, tenemos los días contados»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El largo camino del puente de Alcántara para ser Patrimonio de la Humanidad

El largo camino del puente de Alcántara para ser Patrimonio de la Humanidad