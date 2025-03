El largo camino para ser maquinista de tren

Juan Soriano Domingo, 6 de noviembre 2022, 07:23 Comenta Compartir

La última incidencia del tren extremeño no tuvo que ver con una avería en un motor, un fallo en la infraestructura de seguridad o ... un error humano. Los más de 200 viajeros del Alvia que debía partir de Madrid el pasado día 1 por la tarde sufrieron un retraso de más de 40 minutos porque el maquinista no se presentó. Algo que puede pasar y que es entendible en cualquier trabajo. Pero para eso está el personal de reserva. El problema es que el segundo conductor no contaba con la acreditación necesaria, por lo que fue necesario disponer de otro tren, que además tenía menos plazas. El resultado, además de la demora, fue un viaje sin asiento asegurado para quienes quisieron seguir adelante con el servicio.

Estas molestias se debieron por tanto a una mala organización de Renfe, que no dispuso de un conductor de guardia acreditado, lo que le ha costado el puesto a dos cargos de la compañía. Pero también ponen de manifiesto la carencia de este tipo de profesionales. El sindicato Semaf estima que en España hay cerca de 6.000 maquinistas acreditados, aunque considera que no hay trabajadores suficientes para las necesidades actuales, lo que hace que las plantillas estén muy ajustadas y no haya suficiente personal de reserva. Algo en lo que también influyen las políticas de reducción de costes, ya que tener un trabajador disponible por si es necesario cuesta dinero. Requiere contar con el título de bachiller o equivalente y tener al menos 20 años de edad. La formación, que incluye una parte práctica, solo se puede realizar en centros debidamente homologados. En cuanto a los certificados, son expedidos por la empresa ferroviaria (Renfe o compañías de mercancías) o por el administrador de la infraestructura que emplee al maquinista (para trabajos de mantenimiento, por ejemplo). El certificado que afecta a la conducción de trenes tiene dos categorías, una para vehículos y locomotoras de maniobra, trabajo o mantenimiento; y otra que abarca lo anterior y además el transporte de viajeros y mercancías. En este caso se requiere además un diploma específico que se suma a la licencia. 275 horas de formación Para obtener los certificados es necesario superar las correspondientes pruebas de evaluación teóricas y prácticas. Los programas de formación deben tener al menos 275 horas e incluyen conocimientos generales comunes sobre el material rodante y las infraestructuras, específicos sobre los vehículos y las líneas a incluir y particulares en relación con el sistema de gestión de la seguridad que se utilice. Una vez superado un examen del centro de formación sobre los conocimientos teóricos, será necesario realizar la formación práctica, lo que afecta tanto al material rodante como a la línea específica. Al menos cada dos años se deben realizar cursos de actualización y reciclaje de conocimientos teóricos y prácticos. La normativa actual y las recomendaciones de la Agencia de Seguridad Ferroviaria establecen que la habilitación de la conducción por una infraestructura determinada deberá comprender, al menos, tres trayectos completos (ida y vuelta) por el itinerario en cuestión. Para los conductores que se encuentren dentro de los cinco años de ejercicio los requisitos formativos son del doble, por lo que se requiere seis pasadas por la línea. Para circular por la nueva línea extremeña con el Alvia los maquinistas deben disponer por tanto de licencia y diploma y además tener el certificado para la infraestructura entre Plasencia y Badajoz; para manejar trenes 730 y para el manejo del sistema Anuncio de Señales y Frenado Automático (ASFA), que es el que se emplea en la actualidad. En el futuro se implantará ERTMS, más moderno. Renfe afirma que actualmente cuenta con 91 maquinistas acreditados. El objetivo del sistema de acreditación es que el maquinista conozca cuestiones como la disposición de las señales, dónde hay que frenar, dónde hay desvíos, etc. Para eso se requiere un conocimiento específico de cada línea con un itinerario formativo teórico y práctico que incluye unas pasadas mínimas por el trayecto en cuestión. Todo esto condiciona la capacidad para disponer de unos profesionales que atesoran una gran cualificación. Ampliar Viajeros en Cáceres en uno de los nuevos servicios con Madrid. HOY El curso de Renfe cuesta 21.200 euros por matrícula y no asegura el empleo Ser maquinista de tren no es fácil, pero tampoco barato. Como prueba, el curso que ha puesto en marcha Renfe para formar a 305 profesionales, que tiene un coste de 21.200 euros. Un precio que además no asegura acceder a un puesto de trabajo, lo que dependerá de la oferta de empleo correspondiente. La empresa pública abrió a finales de septiembre el plazo de inscripción para el curso de aspirantes a maquinista en la Escuela Técnica Profesional de Conducción y Operaciones (ETPCO), una de las entidades acreditadas para ofrecer esta formación. En total, ofrece 305 plazas en nueve centros repartidos por todo el país y permite obtener la licencia y el diploma para manejar trenes. Constará de 1.150 horas, de las cuales más de 250 serán de prácticas de conducción. Está previsto que los 305 alumnos que se matriculen comiencen su formación el próximo 23 de enero y finalicen el 22 de diciembre de 2023. La duración es por tanto equivalente a un curso académico. El plazo de preinscripción ya se ha cerrado. Renfe ha recibido más de 900 solicitudes de participación. Como el número de aspirantes es superior al de las matrículas ofertadas, se seleccionará a los futuros alumnos a través de una prueba que se llevará a cabo este mes. Los alumnos seleccionados entre las solicitudes presentadas formarán parte de la XVI promoción de Aspirantes a Maquinista formados por Renfe. La entidad destaca que, a la conclusión de este curso, habrá formado a más de 3.900 maquinistas. A las catorce promociones realizadas hasta la fecha se suman la que está en curso, que finalizará en mayo del próximo año, y la que se acaba de ofertar. Renfe afirma que gran parte de los alumnos que realizan estos cursos pasa a formar parte de la plantilla de la empresa, que con estas incorporaciones puede hacer frente a las bajas por jubilaciones en la compañía. De esa forma, aunque la obtención de la licencia y el diploma no aseguran el acceso al empleo, la alta demanda de este tipo de cursos evidencia que tienen atractivo como forma de conseguir un trabajo de maquinista. Y eso a pesar de un coste que no todos se pueden permitir.

