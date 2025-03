Yo con Lara, tú con Gallardo

El combate empezó así: en una esquina del ring, la candidata a la secretaría general del PSOE extremeño Lara Garlito, apoyada por gran parte ... del aparato socialista de la provincia de Badajoz, con Rafael Lemus al frente, y por prácticamente toda la provincia de Cáceres, con alguna excepción como el anterior presidente de la Diputación cacereña, Carlos Carlos, y algún otro damnificado. En la otra esquina del ring, Miguel Ángel Gallardo, con estos apoyos: bastantes equipos municipales de la provincia pacense, su equipo de la Diputación de Badajoz, con Ricardo Cabezas al frente, y dos puntales mediáticos: la exconsejera Isabel Gil Rosiña y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, siempre revoltosos.

Luego apareció Vergeles y hubo un respingo: igual provocaba una segunda vuelta en la que se aliaba con Lara o con Gallardo y facilitaba su victoria. Pero Vergeles no consiguió los avales y comenzó una campaña larga y emocionante de pueblo en pueblo. Como para estas elecciones no se hacen encuestas, no queda más remedio que seguir por Facebook las caravanas electorales e ir viendo quién apoya a quién. Es en los muros de esta red social donde se libra una batalla de fotos que está provocando sorpresas.

La primera es que no parece cierto eso de que Cáceres apoya como un bloque monolítico a Lara Garlito. Por ejemplo, el antiguo grupo municipal socialista de concejales, que dirigió la política local cacereña durante los últimos cuatro años, está dividido. En los actos de Miguel Ángel Gallardo, se constata en las fotos cómo toma la palabra apoyándolo el anterior alcalde de Cáceres, Luis Salaya, aunque no está solo pues también sigue a Gallardo la exconcejala de Juventud Paula Rodríguez.

Sin embargo, otros concejales del anterior grupo socialista municipal, caso de Andrés Licerán, Belén Fernández, Jorge Villar o David Holguín, apuestan por Lara Garlito, al igual que el actual concejal Ñete Bohigas. Y no faltan en el Ahora Lara los apoyos de militantes hiperactivos en redes como César Serrano, asesores y fontaneros influyentes como Juan Félix Luque o diputados como César Ramos.

Por Gallardo apuestan, significadas ex: las exalcaldesas históricas socialistas Elia María Blanco, que lo fue de Plasencia, y Carmen Heras, que lo fue de Cáceres, y las exconsejeras ibarristas Lola Pallero, Eva María Pérez y Leonor Flores.

Siguiendo el Facebook, se constata que Miguel Ángel Gallardo ha conseguido meter una cuña importante en la provincia de Cáceres. En las fotos de familia de sus actos, se pueden ver figuras cacereñas importantes de su partido, tanto de la política actual como históricos, caso de Juan Ramón Ferreira, Jorge Amado, Javier Garcinuño o José Félix Olivenza.

Es verdad que en esas fotos se ve a algún exalcalde del norte de Cáceres apoyando a Lara Garlito y también a Miguel Ángel Gallardo, pero en las fotografías significativas, las que se hacen al finalizar los actos de presentación de la candidatura, con todos los partidarios agrupados alrededor del candidato o la candidata, no hay juegos a dos bandas sino bloques monolíticos.

Faltan en los muros de Facebook fotos de los candidatos con las figuras institucionales del PSOE, que tienen sus preferencias, pero las disimulan por decoro. Aunque, en fin, está claro que el grueso de la Diputación de Cáceres y el núcleo duro de la ejecutiva provincial de Badajoz están con Lara Garlito. Sea como fuere, van a ser unas elecciones interesantes y ajustadas. Aunque si no nos fiamos del CIS, menos nos vamos a fiar del Facebook. Solo un detalle: ¿a quién apoya Pedro Sánchez? Eso no sale en Facebook, pero si César Ramos está con Lara...